抵制明年北京冬奧？ 美：將與盟友討論

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price，圖）6日在例行記者會表示，考慮與盟友聯合抵制2022年在北京舉行的冬季奧運會。美聯社

美國 國務院發言人普萊斯（Ned Price）6日在例行記者會表示，考慮與盟友聯合抵制2022年在北京舉行的冬季奧運 會。

普萊斯表示，美國將討論這項聯合抵制行動；這不只關乎美國利益，還包括盟友與夥伴的利益。不過普萊斯也說，美國尚未做出決定。

冬季奧運會明年2月4日至20日將在中國 北京登場。過去這段時間，美國白宮和國務院幾度被詢及是否不參加，都沒有答案，這是美國首度表態要跟盟友討論抵制行動。

美國共和黨籍聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney） 上月投書紐約時報，稱中國共產黨鎮壓香港示威、迫害維吾爾族，且審查媒體與公民，不應讓北京還能藉冬奧展示自我，但現在更換場地已來不及，因此美國應從經濟和外交層面上抵制這場奧運會。

羅穆尼表示，這不代表著美國不派運動員參賽，讓運動員承擔美國反對中國的後果並不公平。

羅穆尼說，時任美國總統卡特（Jimmy Carter）1980年下令拒絕參加莫斯科奧運會，結果讓俄羅斯運動員獲得更多獎牌、美國運動員夢想破滅，沒人認為抵制奧運讓蘇聯有所改變。

羅穆尼表示，這次冬季奧運會，除了教練和運動員，美國民眾不應該前往北京觀賽，為中國增加活動收入，美國公司邀請貴賓觀賽也應該留在美國；此外，往例受邀到現場觀賽是美國外交官和白宮代表團，這次不如由美國總統邀請中國異議人士、宗教領袖和少數民族人士代表美國觀賽。