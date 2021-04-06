我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新╱密蘇里警方確認 遺骸就是紀夢奇

變種病毒透過青少年體育活動傳播 家人與教練風險高

抵制明年北京冬奧？ 美：將與盟友討論

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price，圖）6日在例行記者會表示，考慮與盟友聯合抵制2022年在北京舉行的冬季奧運會。美聯社
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price，圖）6日在例行記者會表示，考慮與盟友聯合抵制2022年在北京舉行的冬季奧運會。美聯社

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）6日在例行記者會表示，考慮與盟友聯合抵制2022年在北京舉行的冬季奧運會。

普萊斯表示，美國將討論這項聯合抵制行動；這不只關乎美國利益，還包括盟友與夥伴的利益。不過普萊斯也說，美國尚未做出決定。

冬季奧運會明年2月4日至20日將在中國北京登場。過去這段時間，美國白宮和國務院幾度被詢及是否不參加，都沒有答案，這是美國首度表態要跟盟友討論抵制行動。

美國共和黨籍聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney） 上月投書紐約時報，稱中國共產黨鎮壓香港示威、迫害維吾爾族，且審查媒體與公民，不應讓北京還能藉冬奧展示自我，但現在更換場地已來不及，因此美國應從經濟和外交層面上抵制這場奧運會。

羅穆尼表示，這不代表著美國不派運動員參賽，讓運動員承擔美國反對中國的後果並不公平。

羅穆尼說，時任美國總統卡特（Jimmy Carter）1980年下令拒絕參加莫斯科奧運會，結果讓俄羅斯運動員獲得更多獎牌、美國運動員夢想破滅，沒人認為抵制奧運讓蘇聯有所改變。

羅穆尼表示，這次冬季奧運會，除了教練和運動員，美國民眾不應該前往北京觀賽，為中國增加活動收入，美國公司邀請貴賓觀賽也應該留在美國；此外，往例受邀到現場觀賽是美國外交官和白宮代表團，這次不如由美國總統邀請中國異議人士、宗教領袖和少數民族人士代表美國觀賽。

美國 奧運 中國

上一則

拜登將宣布全美各州成年人19日皆有疫苗可打

延伸閱讀

印州口罩強制令今解除 部份郡縣、城鎮未鬆綁

印州口罩強制令今解除 部份郡縣、城鎮未鬆綁
北卡第4選區國會藝術比賽 4／23截止報名

北卡第4選區國會藝術比賽 4／23截止報名
深化美台關係 國務院：考慮高階官員互訪

深化美台關係 國務院：考慮高階官員互訪
深化美台關係 美國務院：考慮高階官員互訪機會

深化美台關係 美國務院：考慮高階官員互訪機會

熱門新聞

最新一起亞裔無緣無故在街上遭到襲擊，29日上午發生在曼哈頓靠近時報廣場附近。(美聯社)

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

2021-03-31 15:43
美國總統拜登。 路透

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

2021-03-31 00:40
德州共和黨國會眾議員參選人金賽麗日前以韓國裔的身分，發表不歡迎中國移民的言論。(BBC視頻截圖)

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

2021-04-02 21:36
麻州波士頓的81歲退伍軍人麥克戴維特手持他的嬌生注射疫苗卡。(Getty Images)

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

2021-04-05 07:17
佛州邁阿密灘仍在實施宵禁，但民眾置若罔聞，跳舞狂歡，引發疫情再度惡化的擔憂。(Getty Images)

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

2021-04-02 02:30
圖為牛津／阿斯特捷利康疫苗。（美聯社）

新冠疫苗效力能維持多久？專家：至少3個月

2021-03-30 21:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
謝霆鋒霸氣牽手王菲 破分手傳聞 傳張柏芝擁2億房產

謝霆鋒霸氣牽手王菲 破分手傳聞 傳張柏芝擁2億房產