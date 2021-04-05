美單日接種首破400萬劑 研議與他國分享疫苗

美國單日破400萬人接種COVID-19疫苗，刷新紀錄。圖為邁阿密一名婦女在接受疫苗接種時，矇住自己的眼睛。(美聯社)

美國 周末單日破400萬人接種COVID-19疫苗 ，刷新紀錄。美國國務卿布林肯 今天表示，唯有阻止疫情在全球蔓延，美國人才能安全，美方對國內疫苗生產信心漸增，研議與他國分享更多疫苗。

白宮抗疫小組高級顧問斯拉維特（Andy Slavitt）今天表示，美國上周末單日破400萬人施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗，是疫苗開打以來首次，最近7天平均施打量為一天310萬劑。

斯拉維特指出，截至今天，超過40%美國成人至少施打一劑疫苗，將近每4人就有1人完成疫苗接種。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在國務院致詞表示，拜登（Joe Biden）政府自上任首日開始，就積極要以最快速度讓美國人民接種疫苗。原先設定上任百日施打1億劑的目標，在第58天就達成，現在快速朝百日2億劑的目標邁進。

布林肯說，美國快速生產疫苗，5月底前就會有足夠疫苗供所有美國成人接種，目前為止關於疫苗效力的新聞也相當令人放心。

但布林肯強調，除非疫情在世界上消散，否則國內疫情不會結束。他說：「就算明天為3億3200萬全體美國人打疫苗，只要病毒仍在世界上複製、發展成新變種病毒，輕易進到美國並再次在社區傳開，我們就無法完全安全，也不能完全重啟經濟或再次開始旅行。」

此外，他指出，若其他國家仍深陷疫情之中，經濟尚未好轉，也會影響到美國經濟復甦。因此全世界必須集結起來，讓世上每個角落都擺脫疫情；要達成這目標，「美國必須採取行動，也必須領導眾人」。

布林肯表示，美國目前已捐助COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）美金20億元，要提供疫苗給中低收入國家，也承諾會在他國履行捐助承諾期間，再捐款美金20億元。此外，美國近期也「出借」疫苗給墨西哥、加拿大等鄰國。

除了與全球夥伴在生產供應上合作，確保有足夠疫苗供人人施打，布林肯指出，隨著美國對國內疫苗生產信心漸增，他們研議未來與其他國家分享更多疫苗。

布林肯說，他知道很多國家請求美國能做更多，部分國家因為國內疫情嚴峻更感迫切。他有聽見他們請求，他保證美國已經盡快在行動。

他強調，美國會以核心價值作為指引，不會拿疫苗換取政治利益，重點是拯救人命。美方也不會過度承諾卻無法兌現，並會確保協助送交他人疫苗符合高標準，只分配證明安全有效的疫苗，且會堅持公平原則。

美國食品暨藥物管理局（FDA）目前已核准3款2019 冠狀病毒疾病疫苗緊急使用授權，包含美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗、美國製藥廠莫德納（Moderna）疫苗，及美國嬌生集團（Johnson & Johnson）研發的單劑型疫苗。