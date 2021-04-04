我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失業津貼1萬200元免稅 5月將開始退稅

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

川普競選團隊預設「循環扣款」 捐款人被刷卡才發現

編譯陳韻涵／綜合4日電
前總統川普競選連任團隊被踼爆循環扣除捐款人的款項，被捐款人發現後，已被責令退款高達1億2200萬元。圖為川普去年在一個活動中數錢。(Getty Images)
前總統川普競選連任團隊被踼爆循環扣除捐款人的款項，被捐款人發現後，已被責令退款高達1億2200萬元。圖為川普去年在一個活動中數錢。(Getty Images)

前總統川普競選連任團隊自去年9月起，將線上小額捐款的預設捐款形式，從單次改為每月及每周，捐款人發現被循環扣款後才通報銀行或信用卡公司，後續還得自行手動解除循環捐款設定；聯邦選舉委員會(FEC)資料顯示，川普競選團隊去年11、12月被迫退還數十萬筆捐款、累計約6400萬元；若以整個競選過程來算，退款總額高達1億2200萬元。

川普利用4日「復活節」，在周末假期發聲明批評政治對手，重申選舉舞弊，呼籲抵制反對喬治亞州爭議選舉法的職棒(MLB)及企業。

川普在聲明中寫道：「大家復活節快樂，包括破壞大選且想毀了我國的激進左派瘋子(Radical Left CRAZIES)。」

「紐約時報」3日揭露，川普競選團隊早在去年6月便在未知會捐款人的情形下，將捐款預設選項訂為「每月」捐款，去年9月起則把線上捐款的頻率預設為「每周」捐款，且循環捐款附帶免責聲明細則，捐款人須自發性地手動解除循環自動扣款設定。

川普競選團隊在去年11月選舉日逼近之際，追加了第二個預付選項，讓捐款人的捐款數額增加一倍，另有多行粗體全大寫說明，迂迴告知捐款人如何解除自動循環捐款機制。

紐時早在川普競選團隊推動這項機制時就察覺有異，許多川普支持者為退伍軍人或退休人士，捐款人往往在帳戶出現未授權扣款後才驚覺，並以詐欺事件通報銀行或信用卡中心。

川普在選舉日過後，持續利用此機制虹吸捐款人的金錢，以此對抗他在多州宣揚的選舉舞弊，儘管聯邦與州競選官員表示，沒有證據顯示選舉出現舞弊現象。

紐時發現，在2020年最後兩個半月，川普競選團隊以及共和黨全國委員會(RNC)啟動超過53萬次線上退款，總額約6430萬元。

紐時分析聯邦數據發現，川普團隊2020年透過共和黨的募款平台WinRed返還約10.7%捐款。

川普的發言人米勒(Jason Miller)否認詐欺事宜，稱競選團隊透過WinRed返還的捐款比率僅0.87%，包括正式的信用卡爭議。

川普 信用卡 共和黨

上一則

失業津貼1萬200元免稅 5月將開始退稅

延伸閱讀

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞
MLB全明星賽將遷出亞特蘭大 歐巴馬點讚 川普籲抵制棒球

MLB全明星賽將遷出亞特蘭大 歐巴馬點讚 川普籲抵制棒球
申請探親旅遊簽證時 簽證官主觀判斷很重要

申請探親旅遊簽證時 簽證官主觀判斷很重要
美國際地位與國家形象都下降

美國際地位與國家形象都下降

熱門新聞

最新一起亞裔無緣無故在街上遭到襲擊，29日上午發生在曼哈頓靠近時報廣場附近。(美聯社)

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

2021-03-31 15:43
許多國民都期待著第四輪、1400元的紓困支票，目前已有64名議員支持繼續發現金補助，直到新冠肺炎疫情結束。(美聯社)

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

2021-03-29 22:55
美國總統拜登。 路透

仇恨攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

2021-03-31 00:40
德州共和黨國會眾議員參選人金賽麗日前以韓國裔的身分，發表不歡迎中國移民的言論。(BBC視頻截圖)

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

2021-04-02 21:36
佛州邁阿密灘仍在實施宵禁，但民眾置若罔聞，跳舞狂歡，引發疫情再度惡化的擔憂。(Getty Images)

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

2021-04-02 02:30
圖為牛津／阿斯特捷利康疫苗。（美聯社）

新冠疫苗效力能維持多久？專家：至少3個月

2021-03-30 21:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死
台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人
亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救
埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船
中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居

中共中央令下 趙紫陽家人打包搬離北京故居