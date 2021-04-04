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拜登推2兆基礎建設計畫 官員稱不用共和黨支持

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拜登推2兆基礎建設計畫 官員稱不用共和黨支持

中央社華盛頓4日綜合外電報導
美國能源部長格蘭霍姆表示，如果總統拜登無法讓兩大黨達成協議，他願意在沒有共和黨國會議員支持的情況下，推動通過規模高達2兆美元的基礎建設計畫。(美聯社)
美國能源部長格蘭霍姆表示，如果總統拜登無法讓兩大黨達成協議，他願意在沒有共和黨國會議員支持的情況下，推動通過規模高達2兆美元的基礎建設計畫。(美聯社)

美國能源部長格蘭霍姆今天表示，如果總統拜登無法讓兩大黨達成協議，他願意在沒有共和黨國會議員支持的情況下，推動通過規模高達2兆美元的基礎建設計畫。

格蘭霍姆（Jennifer Granholm）接受美國有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）訪問說，拜登（Joe Biden）希望他的基礎建設計畫得到共和黨支持。

影片來源：YouTube CNN頻道

但她指出，如果共和黨不支持，拜登可能會支持使用「協調」（reconciliation）程序，好讓民主黨議員在聯邦參議院通過基礎建設計畫。

格蘭霍姆還聲稱，目前大多數美國人民都支持拜登的計畫。

基礎建設計畫是拜登想推動的第2項重大議案，但相較1兆9000億美元的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情紓困案，這項計畫似乎不太可能獲得更多的兩黨議員支持。疫情紓困案在上個月透過「協調」程序通過，只有民主黨議員表決支持。

參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）上週表示，拜登的基礎建設計畫「相當大膽」，但會加稅且增加債務，他誓言反對到底。

共和黨參議員布朗特（Roy Blunt）今天敦促拜登，如果希望獲得共和黨議員支持，就要大幅刪減這項計畫的規模。

拜登 共和黨 美國

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