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「中國移民帶新冠」德州韓裔參選人：中國人別來美

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

編譯潘勛／綜合2日電
德州共和黨國會眾議員參選人金賽麗日前以韓國裔的身分，發表不歡迎中國移民的言論。(BBC視頻截圖)
德州共和黨國會眾議員參選人金賽麗日前以韓國裔的身分，發表不歡迎中國移民的言論。(BBC視頻截圖)

德州韓裔共和黨國會眾議員參選人金賽麗(Sery Kim)日前在一場參選人辯論會上表示，中國移民帶來新冠病毒，偷竊美國知識財，全不接受咎責，她身為韓國裔，完全不要中國人來美；此話一出，不論支持者還是對手均表譁然，兩位加州出身的共和黨亞裔國會眾議員已駁斥她的說法。

「華盛頓郵報」2日報導，金賽麗曾任職川普政府小企業管理署(U.S. Small Business Administration, SBA)，1日在政治論壇大談中國及中國移民時表示，不想見到中國人移民來美；她說，中國人盜走美國知識財，新冠疫情就是中國人引發的，還不肯負起責任。

42歲的金賽麗還說，向亞裔施暴的仇恨罪案件增多，根本是媒體炒作，「亞裔總是面臨暴力，目前並沒比以往更糟。」

金賽麗此話一出，支持者還是反對者咸表反彈；均為加州韓裔的共和黨籍國會眾議員金映玉(Young Kim)、朴銀珠(Michelle Steel)表示，金賽麗講的話令人無法接受，很傷人，值此針對亞太裔社區仇恨罪升高之際，更是如此，兩人已向她表明這一點。

在接受有線電視新聞網(CNN)訪問時，金賽麗辦公室表示，她的發言只「針對中國共產黨，並非亞裔，尤其與逃離中共極權統治的中國移民無關。」

金賽麗透過推特表示，希望讀者觀看她在辯論會上發言的完整視頻，「我是韓國移民的孩子，父輩靠拖地板和打掃廁所，讓我過上更好的生活；我歡迎任何逃離共產主義、來到這個偉大國家追求美國夢的人們。」

目前亞裔在美面臨一波出於種族歧視的攻擊、威脅，有些案件還致被害人喪生；維權人士認為這些仇亞犯案與新冠疫情期間，前總統川普口發仇中言論有關。

金賽麗出生於南韓，童年便隨家人移民來美，定居德州，當過律師，後來在小布希、川普兩位前總統政府的衛生部任職；德州聯邦眾議員萊特(Ron Wright)2月因新冠肺炎去世，空缺出來的席次5月1日要補選，目前有11位共和黨候選人在角逐，金賽麗名列其中。

金賽麗於論壇口發讕言後另向媒體表示，從未因韓裔而碰到歧視，「因為我就事論事，譴責真由中國製造的麻煩」，她露骨表示，新冠病毒是中國在武漢實驗室生產的。

中國 移民 亞裔

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