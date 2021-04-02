美日韓國安顧問將舉行三邊會談 談北韓、半導體供應鏈

日本官房長官加藤勝信在2日的記者會上宣布，首相菅義偉(圖)與美國總統拜登的首腦會談將在美國華盛頓於當地時間16日舉行。美聯社

日本 官房長官加藤勝信在2日的記者會上宣布，首相菅義偉與美國 總統拜登的首腦會談將在美國華盛頓於當地時間16日舉行。原本菅義偉計畫8日～11日訪美，9日舉行會談，但日程延後了一週。加藤解釋說是為了確保會談萬無一失。日本政府相關人士表示，美方優先應對新冠疫情對日程產生了影響。

加藤強調，拜登面對面會晤的首個外國首腦依然是菅義偉。他還表示：“這是美國極其重視日本的證明。希望在構築首腦間的個人信賴關係上，也成為良機。”

美日韓國家安全顧問將於2日在美國華府附近的馬里蘭州美國海軍軍官學校，舉行全天閉門會談，預計就北韓 、半導體供應鏈等議題交換意見；這也是美國總統拜登上任以來，首場國安層級的多邊會談。

美國資深官員在背景說明簡報會表示，這場會議將廣泛討論各種議題，從新冠疫情、氣候變遷、到區域安全相關的朝鮮半島穩定與南海安全，美國也將就即將提出的北韓政策，與日韓盟友交換意見，「將談及各面向的北韓政策，甚至是中國與北韓的關係」；此外，2日也會另外舉行美日韓三國之間的雙邊會談。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）2日將在美國海軍軍官學校與來訪的日本國家安全保障局長北村滋（Shigeru Kitamura）及韓國國家安保室長徐薰（Suh Hoon）進行三邊會談。

繼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）上月15日訪問日韓，布林肯與蘇利文同月18日在阿拉斯加州與中國外交高層官員會晤後；蘇利文在華府與日韓國安顧問舉行三邊會談。此外，日本首相菅義偉將在本月16日訪問華府。

美國資深官員表示，隨著印太地區局勢越發複雜，美國認為其夥伴關係更形重要；已經為全天會談準備各式各樣的議題。

美國資深官員表示，這場會談將觸及半導體、供應鏈與生物科技；美日韓三國掌握半導體製造技術的重要關鍵，在確保供應鏈安全性的同時，三方也會共同努力捍衛相關規範與標準。

有關北韓，這名資深官員表示，美國正在檢視其北韓政策，將藉此機會提出和盟友交換意見，預計屆時會就各面向的北韓政策進行探討，包括北韓的外交現況、非核化進展、最近的飛彈挑釁作為，以及中朝關係。

至於其他區域議題，資深官員說，會中將討論發生在緬甸的悲劇，以及如何捍衛南海安全。

資深官員表示，這場會議全程不公開，會後也不會有聯合聲明或舉行記者會。

另外，美國國務卿普萊斯（Ned Price）1日在例行記者會，被問及是否支持美國官員訪問台灣。

普萊斯表示，美國致力於深化對台關係，台灣是先進民主政體、重要的經濟與安全夥伴；據此，美國將持續在長期的「一個中國政策」下與台往來，「在促進促進雙邊的非官方關係，且確保在彼此關切的議題上充分交換意見的狀況下，我們會考慮高階官員訪問華府與台北的機會。」