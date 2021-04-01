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日本：美日峰會16日華府登場 將談南海、5G建設

記者蔡佩芳／台北2日電
日本政府宣布日本首相菅義偉（右）將訪美，美日峰會將於當地時間16日在華府舉行。左為與日本外務大臣茂木敏充。（路透）
日本政府宣布日本首相菅義偉（右）將訪美，美日峰會將於當地時間16日在華府舉行。左為與日本外務大臣茂木敏充。（路透）

日本政府正式發表，美日峰會將於當地時間16日在華府舉行。

日本官房長官加藤勝信上午在例行記者會宣布美日峰會16日舉行。兩國政府原本以9日會談的方向展開磋商，但最後推遲了一周。加藤表示，是為日本首相菅義偉訪美之行順利成功，做好萬全準備。

產經新聞等日媒報導，菅義偉1日晚間在東京電視台的節目中表示，他將成為拜登政權上台後，首位訪美的外國領袖，證明美方非常重視日本。美國作為日本唯一的盟友，這次會面也是建立雙方個人信賴關係的好機會。

日媒報導，會談中將針對中國在海洋領域擴張影響力，對釣漁台列嶼海域、南海局勢進行討論。並確認強化美日同盟，以實現自由和開放的印度太平洋地區。

讀賣新聞獨家報導，美日峰會將針對強化第三國興建基礎設施的合作，達成協議，重點將放在建設下一代基礎設施上，包括落實減碳的發電設備、高速且大容量的5G通訊網絡等。美、日意識到中國打造巨型經濟圈的「一帶一路」倡議，希望藉此握有印太地區的基礎建設主導權。多名日本政府官員透露，美日峰會後發布的共同文件中將會載明方針。

報導提到，美國總統拜登3月31日在關於基礎建設投資計劃的演講中提起，與中國的競爭將提升美國的創新能力；將全力投入應對氣候變化，實現清潔能源的願景。與中對抗的立場鮮明。美日峰會上，氣候變遷可能成為主要議題之一，將透過普及基礎設施推進減碳目標。具體來說，將活用日本和美國的技術，擴大整合下一代蓄電池、氫等技術的輸電網。

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