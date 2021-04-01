拜登拚基建…賭的是政府能「幹大事」 證明民主能成事

拜登總統31日宣布2兆元基礎建設方案，旨在透過此基建框架，聚焦氣候變遷和種族不平等等長期問題，重塑美國經濟。圖為貨運列車經過費城的老舊橋梁。(美聯社)

拜登 總統31日宣布2兆元基礎建設方案，賭的是聯邦政府可以做私營企業做不到的「大事」；賭的是美國 已經可以推翻40年前雷根總統提出的「政府不能解決問題，反而是問題所在」革命性主張；賭的是政府某些推動經濟的工作會比市場力量更有效；此外，拜登賭的是：新冠肺炎大流行造成的創傷和社會與種族不公現象，已經改變了美國的政治重心。

紐約時報評析指出，拜登提出基建方案不只是重建公路橋梁、更換管線而已，他透過此基建框架，將重心放在氣候變遷和種族不平等之類的長期問題上，從而重塑美國經濟。

拜登的基建方案受到黨內左翼的加持，歷史學家們也提醒他注意到羅斯福(Franklin D. Roosevelt)和詹森(Lyndon B. Johnson)總統任內都大舉投入基礎建設；但拜登的基建方案能否像小羅斯福的「新政」(New Deal)或詹森的「大社會」(Great Society)那樣持久有力，是否能改變舊有規範，需要數年的時間才能驗證。

拜登上周曾公開指出，我們必須證明「民主能成事」；拜登幕僚表示，中國 政府力挺電信巨頭華為、投入數十億元到人工智能等關鍵科技的行動，讓拜登強烈感受到那股競爭態勢，他想證明民主資本主義可以奏效。

拜登前幾天數度提到「 21世紀民主政體與專制政體之間的戰鬥」，現在他更明確地指出，「這世界現在有很多獨裁者認定他們會贏，是因為他們認為民主不能再達成任何共識。」

拜登口中的「獨裁者」，顯然是指中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭。

拜登這樣的論點，其實與過去的「冷戰」相呼應，只是這次是由「中國」取代前蘇聯扮演的主要對抗角色。拜登認為這可能是讓兩黨達成共識的最佳論據；他在提出2兆元基建方案時，還曾援引艾森豪總統(Dwight D. Eisenhower)投資高速公路系統及甘乃迪總統(John F. Kennedy)投資太空競賽，作為例證。

白宮首席經濟顧問狄斯(Brian Deese)是此項計畫的主要架構設計師之一，他認為此案若能成功，將代表美國可以恢復其國際秩序領導者的地位。

狄斯指出，「世界各國一直看著全球最大的超級大國被病毒摧毀，幾乎沒有能力做出回應。現在，世界正等著看美國能否在國內實現偉大成就。」