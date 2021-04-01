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走回頭路 WEF：新冠肺炎疫情使性別平權延後36年

美病故破55萬 已施打1億5027萬劑疫苗

走回頭路 WEF：新冠肺炎疫情使性別平權延後36年

編譯陳律安／綜合外電
職業婦女備受新冠肺炎疫情衝擊。美聯社
職業婦女備受新冠肺炎疫情衝擊。美聯社

世界經濟論壇（WEF）預期，全球現在需要135.6年才能消弭性別差距，原因是新冠肺炎疫情使兩性平權倒退一個世代，世人須多花約36年才能達成性別平等。

WEF常務董事沙希迪（Saadia Zahidi）向CNBC表示，全球原本須費100年才能達成性別平權，已是差強人意，現在卻須耗時136年。她說，「新冠肺炎疫情已帶來莫大衝擊，使昔日努力的成果大幅倒退」。

性別差距擴大的原因之一，在於受疫情重創的產業，聘僱的員工多為女性。

沙希迪表示，無論是舉世停擺的旅遊業與觀光業，或是在許多國家大受衝擊的零售業，這些產業的雇主都聘僱大量女性員工。

另外一項原因，則是許多女性在學校關閉期間，承擔更多的家庭照顧責任，沙希迪說，這意味著女性要做兩份工作。

WEF表示，從市場研究公司易普索（Ipsos）的數據來看，女性在受薪工作和照顧家庭這項無給職間兩頭燒，導致女性承受更大的壓力、擔憂工作不保、且難以維持工作與生活的平衡。

沙希迪表示，若要縮小性別差距，各國政府須扮演要角，例如當局可以投資托育和長照的基礎建設，這對女性大有助益，因為在傳統家庭中，照顧長幼的責任落在女性身上。

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