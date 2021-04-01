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美國防部推翻川普政策 為跨性別者從軍訂新規則

中央社／華盛頓31日綜合外電報導
美國前總統川普。路透資料照片
美國前總統川普。路透資料照片

美國國防部今天廢除川普政府基本上禁止跨性別者服役的政策，並發布新規定，提供跨性別者更能廣泛使用醫療照護服務，並取得協助。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）在簡報會中告訴記者，新規定允許滿足兵役標準的跨性別者從軍，且可以公開他們自我認同的性別服役。他們將能夠獲得法律許可的醫療上必要的性別轉換相關照護。

美國總統拜登1月上任幾天後簽署行政命令，推翻禁止跨性別者在軍隊服役的政策，國防部為替新政策制定準則，檢討評估了2個月。

國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）給予五角大廈2個月時間，敲定軍方必須遵循的更詳細規則。

就在「國際跨性別現身日」（International Transgender Day of Visibility）當天，五角大廈發布的新規則也禁止性別認同歧視，將在30天後生效。柯比表示，這將讓軍隊有時間更新政策，並提供準則給指揮官。

奧斯汀今天在聲明中表示：「美軍是地球上最優秀的戰鬥部隊，因為我們是全志願役組成的軍隊，願意捍衛全美國人的權利和自由。」

奧斯汀也要求重新檢視從軍人員的紀錄，看是否有人在先前政策下，因為性別認同而退伍或被拒絕延長服役。國防部募兵政策主管米勒（Stephanie Miller）告訴記者，目前沒有關於多少人因為性別認同而退伍或被拒絕延長服役的數據。

國防部 美國 柯比

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