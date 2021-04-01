杭特拜登新書 承認出軌大嫂 妻發現後罵他「變態」

拜登(右)與兒子杭特。(路透)

拜登 總統次子杭特·拜登（Hunter Biden）訂4月6日出版個人回憶錄「美好的事物」(Beautiful Things，暫譯)，被紐約時報 評為「拳拳到肉」，指杭特「沒有為其上癮行為找藉口，同時描述了他『在人群中長期的不安全感和孤獨』。」

上癮者／酗酒吸毒樣樣來

杭特在序言赤裸裸寫道，「我是個51歲的父親，扶養了三個漂亮女兒。我曾在華府街頭買古柯鹼，在洛杉磯旅館自製毒品 ；曾嚴重酗酒到買完酒走回公寓，中間不過隔一條街，就忍不住半路開瓶痛飲；我20年的婚姻在過去五年內崩塌，曾有槍口指著我的臉，也曾一度與世隔絕住在95號州際公路旁每晚59元的Super 8汽車旅館，讓家人擔驚受怕。」

回憶錄細數家族故事、杭特的悲傷及上癮者的哀嚎。書中提到1972年那場讓他母親和年僅一個月的小妹妹喪命的車禍，當時只有3歲大的杭特與4歲的哥哥波（Beau）都在車上。他寫道，車禍後，他在醫院床上醒來，哥哥波一次又一次地對他說：「我愛你。我愛你。我愛你。」波2015年因腦癌過世，享年46歲。

杭特拜登(左圖)曾與哥哥波(右圖)的遺孀荷莉交往。(Getty Images、美聯社)

不倫戀／想抓住失去的愛

杭特談到他與波的遺孀荷莉．拜登（Hallie Biden）之間的戀愛，始於「我倆都想緊緊抓住那失去的愛」。

有報導引述熟知出版內幕的人士指，杭特在新書承認事件成為壓垮比爾的最後一根稻草，當時杭特的任妻子凱瑟琳（Kathleen Buhle）發現丈夫與嫂嫂上床，說他是心理變態（Sicko）。

杭特談到他結束自己的婚姻，與荷莉的關係曾如花般盛開，但後來「這種關係的消亡只加深了那場悲劇，凸顯逝去的已永久消逝，無可復返。」

杭特提到自己20多歲就嗜酒成癮，人生中數度戒酒，但多次復發。他曾一喝酒就是12到16小時，體重直落20磅，「除了酒舖裡賣的東西，什麼也沒吃，只吃薯片、拉麵之類，最後我的肚子甚至連麵條都吃不下去。」

杭特提到，當時是副總統的父親拜登來看他，對他說：「我知道你情況不好，你需要幫助。」杭特表示，「父親從不讓我忘記一切都可以挽回。無論事情有多糟，他從不曾拋棄我，從不曾迴避我，從不批判我。」

杭特直言不諱地描述自己從吸毒到自製毒品的過程，還提到他曾向一無家可歸的癮君子買毒品，後來兩人同住，形成上癮者之間的「共生關係」，難以自拔。

紐約郵報爆料，指拜登(左)在副總統任內，經兒子杭特(右)介紹認識烏克蘭天然氣公司Burisma高階主管，且對烏克蘭政府施壓。(本報記者／攝影)

電郵門／沒做不道德的事

書中，杭特花了18頁細述他被捲入的烏克蘭電郵門事件；杭特2019年在烏克蘭能源財團「布里斯馬控股」掛名董事。他寫道，「這起導致總統被彈劾的事件，讓我陷入十年來最大也最陳腐的政治無稽之談的核心。」

但紐約時報指出，杭特談論此事就像一名學生不情不願地寫下的研究論文，杭特強調自己「沒做任何不道德的事情，也從未被控犯下錯誤。」

杭特將現在能清醒度日，歸功於現任妻子梅麗莎(Melissa Cohen)；兩人在2019年只見面六天就結婚，育有一名一歲男孩，以杭特已故哥哥波命名。