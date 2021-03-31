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中國一周內兩度擾台 國防部重申：協助台灣自我防衛

記者張文馨／華盛頓報導
國防部發言人柯比（John Kirby，圖）30日答覆記者詢問表示，這不是過去曾見過的活動景象，美國需要關注此事，且美國對協助台灣自我防衛的承諾不變。美聯社
國防部發言人柯比（John Kirby，圖）30日答覆記者詢問表示，這不是過去曾見過的活動景象，美國需要關注此事，且美國對協助台灣自我防衛的承諾不變。美聯社

中國自25日起，兩度派遣軍機進入台灣的防空識別區，威嚇意味明顯。國防部發言人柯比（John Kirby）30日答覆記者詢問表示，這不是過去曾見過的活動景象，美國需要關注此事，且美國對協助台灣自我防衛的承諾不變。

台美25日前簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」後，中國解放軍隨即派遣20架次軍機侵入台防空識別區，包括運-8反潛機兩架次、空警-500機一架次、轟-6K機四架次、殲-16機十架次、殲-10機兩架次、運-8技偵機一架次。這是今年以來架次最多的一次軍事行動。

一名國務院發言人26日表示，美國敦促北京停止對台施壓，並與台灣展開有意義對話。

不過，隨著帛琉總統惠恕仁與美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）28日抵台訪問，中國解放軍30日在台灣西南空域活動，有一架運-8反潛機進入西南防空識別區（ADIZ），台灣空軍以派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監應處。

根據國防部統計，本月累計共機進入台灣空域23天，台灣空軍執行廣播驅離紀錄共計60次；不到一周內就有2次，舉動引發關注。

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