新冠疫苗效力能維持多久？專家：至少3個月

圖為牛津／阿斯特捷利康疫苗。（美聯社）

全國已有超過9500萬人至少接種一劑新冠疫苗 ，更多人還在等待施打；疫苗效力能維持多久一直是民眾心頭的疑問，聯邦公衛機構對此並無定論，原因在目前獲緊急批准的疫苗也算最近的事，但專家根據臨床實驗指出，疫苗的效力至少大約三個月，按預期或許更長更久。

「華盛頓郵報」30日報導，新冠疫苗的效力跟病毒本身大多數面向一樣，目前還不清楚，原因在人類雖與疫苗搏鬥一年有餘，但疫苗算最近才獲准緊急使用，科學家無法觀察疫苗的長期效力。

但根據臨床實驗，專家現在確切可知，疫苗促生的免疫力 至少可撐90天，此一發現當然不意味免疫力屆期就失效，原因在當前接種輝瑞、莫德納 及嬌生疫苗而參與實驗的人，接受觀察的時段也就那麼長；隨著學者繼續研究疫苗，疫苗的保護力可望延長。

專家表示，實驗室結果如此，但在真實世界，疫苗保護力應該更長，但效力究竟多久，還需進一步實驗確定。

影響疫苗保護力強度及時效的因素還有幾個，俄勒岡州立大學全球衛生中主任紀駿輝(Chunhuei Chi)便表示，免疫反應因人而異；接種疫苗而免疫反應更強的人會產出更多抗體及記憶細胞，照理免疫力較強，但目前並無證據顯示，接種反應較強能延長免疫期。

此外，根據英國「全國衛生署」(NHS)最近研究顯示，接種新冠疫苗免疫反應較強的人，副作用也不必然較強，反之亦然。

疫苗免疫力還要看碰到未來出現的變種而定；印第安納大學醫學院傳染病學家拉娜‧德貝波(Lana Dbeibo)指出，假如有人感染的新冠變種能躲得掉疫苗引發的抗體，那麼疫苗的威力就沒有起初預料的那麼強。

只是借鑑以往，專家假設新冠疫苗的保護力可以持續至少六到八個月；假如由新冠病毒取得的免疫力，最後跟其他季節性冠狀病毒(普通感冒病毒)的一樣，那麼新冠疫苗的效力可達一或兩年，接下來才再補行接種。

德拉波指出，目前大多數對疫苗效力的估計，推演自感染過新冠病毒患者的免疫反應，也就是染病八個月後免疫力依然強勁，而非接種疫苗者；疫苗引發的反應，應該不比自然感染來得可靠。