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評論／美台交往 推進不冒進

華盛頓記者張文馨

拜登政府據傳將公布對台交往準則，鼓勵美國官員和台灣往來，持續展現「對中強硬」姿態以平衡美中台三方。值得注意的是，美方強調這類會面場合不得出現中華民國國旗等主權象徵，顯示美方仍堅守其一個中國政策，台灣在感受到美方善意之際，仍需小心應對。

國務卿布林肯曾在國會的聽證會說，應台灣保證法要求檢討美台交往限制，當時他並未透露任何傾向。這顯示拜登政府對美台交往限制的出發點，沒有前朝川普濃厚的抗中情緒，布林肯刻意指出相關檢討是應國會要求而為之。

拜登上任後，美中關係沒有停看聽，雙方首次高層面對面接觸不歡而散；美國加碼與盟友結成「與中國競爭的最佳位置」。過去1個月，布林肯更新香港自治報告、制裁新疆官員，到如今準備發布對台交往準則，都在限制北京對這些「美國高度關注議題」的箝制力道，自然將台灣推上風口浪尖。

從目前揭露內容可看出美國試圖平衡美中台三方的努力，但所謂鼓勵美台官員交流卻不能出現主權象徵，代表基本立場不變，信守美中三項聯合公報的「一個中國政策」。

主權象徵未解禁有雙重意味，一方面提醒台灣不要重蹈覆轍，畢竟這是2015年元旦中華民國駐美處在雙橡園舉行升旗典禮後才加上的條款；若輕易挪開，可能給台灣甚至中國錯誤想像。

至於鼓勵美台官員交往，是每屆政府的裁量權，落實在交往準則中實顯弔詭。美台官員交往除了工作層級，最直接的外交突破莫過於布林肯訪問台灣，這部分又要如何限制、怎麼鼓勵？落實到在美互動，國務院現任官員能否出席每年國慶在雙橡園舉辦的大酒會？

除了白紙黑字的準則，還有雙方長期交往的默契，承載很多台灣期待的外交突破，例如中華民國正副總統、行政院長、外交部長和國防部長不得訪華府，駐美處懸掛的國旗得「不見天日」，台灣想推動代表處更名以及美國國會議員要求AIT處長升格大使，這些都遠超過交往準則的範圍。

1名涉外人士在談到美台交往限制取消時曾說，可推進但也不冒進。中國對此事的評論是「要求美方謹言慎行」，語意還是軟的，但對台灣動作卻十分強硬，近日台美簽署海巡工作瞭解備忘錄、美國駐帛琉大使隨帛琉總統訪台，中國解放軍出動軍機威嚇的架次與密度破紀錄，可見北京對美台仍使兩面手法，台灣豈可不慎？

台灣 美國 中國

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