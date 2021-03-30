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應對反亞裔暴行 拜登政府祭新措施

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

應對反亞裔暴行 拜登政府祭新措施

記者羅曉媛／華盛頓報導
美國總統拜登。 路透
美國總統拜登。 路透

全美反亞裔的仇恨暴行加劇之際，拜登總統30日宣布一系列最新措施保護亞太裔安全，增進對亞太裔的包容與歸屬，其中包括恢復白宮亞太裔事務辦公室(White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders)，並與聯邦機構合作，打擊反亞裔暴行與偏見，同時在司法部設立跨部門項目應對反亞裔暴力，並為亞裔社區針對預防和解決歧視與排外的關鍵研究提供資金支持等。

拜登30日公布的額外應對措施，基於他上任首周頒布的「譴責並打擊針對亞太裔的種族歧視、排外與偏狹」的備忘錄，具體措施包括恢復白宮亞太裔事務辦公室，並擴大機構使命，要求與聯邦政府合作打擊反亞裔偏見與暴行；從「美國救援法案」的資金撥款4950萬元到亞太裔社區，用於幫助遭受家庭暴力與性侵的亞太裔倖存者；建立「新冠公平行動小組委員會」，旨在應對並終結對亞裔的仇外。

同時，拜登也在司法部設立應對反亞裔暴行的跨部門項目，司法部按照拜登早先的譴責反亞裔歧視的備忘錄，已在社區協作消除仇恨犯罪上報差距、數據透明、移除有關仇恨犯罪信息的語言障礙，以及社區資源分配、強化執法人員培訓等方面對反亞裔暴行採取行動。

拜登的最新措施還包括透過聯邦出資的項目設立「線上圖書架」(virtual bookshelf)，提供多種資源介紹並慶祝亞裔對美國的貢獻，並指導國家科學基金會(National Science Foundation)投資關鍵研究，以防止和應對反亞裔仇外與偏見。

亞裔 拜登 種族歧視

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