美日領袖4月峰會 日媒：聯合聲明將提台海重要性

日本經濟新聞報導，日本首相菅義偉(左)下月訪問華府，與美國總統拜登舉行峰會時，兩國計畫申明台灣海峽穩定的重要性。(美聯社)

日本 經濟新聞獲悉，日本首相菅義偉下月訪問華府，與美國總統拜登（Joe Biden）舉行峰會時，兩國計畫申明台灣 海峽穩定的重要性。

根據日經亞洲（Nikkei Asia），雙方正在討論於會後聯合聲明中納入關於台灣的段落；日美也有意對中國 近期通過的「海警法」，採取一致反對立場。

日經亞洲指出，日美領袖鮮少透過這類關於台灣的聲明，公開表達憂心，上一次是在1969年。當年日本首相佐藤榮作與美國總統尼克森（Richard Nixon）在聲明中強調，台灣安全對於日本安全而言至關重要。

最新憂慮反映了日美對於東亞權力平衡的變動，心生急迫感。美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）16日拜訪日本防衛省時，日本防相岸信夫就指出，現在中國國防支出已增長至台灣的16倍。

兩人隨後與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本外相茂木敏充舉行2+2會談。根據會後聯合聲明，他們「強調台灣海峽和平與穩定的重要性」。

美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）3 月初在一場國會聽證會上表示，他認為中國可能在未來6年內採取軍事行動，以控制台灣，此後台灣再度受到矚目。戴維森憂心可嚇阻中國的傳統力量受到侵蝕，在日本防衛界激起漣漪。

據美國印太司令部估計，中國擁有1250架戰機，是美軍在這個區域的5倍，這項差距在2025年前會增至8倍；戰艦部分預料則將從現行的5倍差距擴大至9倍。

日本笹川和平基金會（Sasakawa Peace Foundation）安全保障首席研究員小原凡司（Bonji Ohara）表示，中國可能會試圖登陸在南海由台灣管轄的太平島。

他說，「中國可能會用這類軍事行動，來對台灣施加心理壓力」，作為統一台灣作戰的一環。

現在台灣附近海域緊張情勢正在升高。台灣國防部表示，中國29日派出10架軍機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），其中包括殲10和殲16戰機。

台灣國防部發言人史順文少將今天上午在例行記者會中強調，國軍充分掌握台海周邊軍機、軍艦動態，並依戰備規定應處、維護國家安全。有關共軍針對性的演練，國軍對於各種狀況都以料敵從寬為原則評估，並列入敵可能行動方案研討，以利做好各項準備。