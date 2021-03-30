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FT：拜登將延續川普政策 放鬆美台官員會晤限制

編譯林奕榮／綜合外電
國務卿布林肯表示，希望創造更多接觸台灣官員的空間。 路透
國務卿布林肯表示，希望創造更多接觸台灣官員的空間。 路透

倫敦金融時報（FT）報導，美國拜登政府正準備公布準則，將採納川普任內所做的變革，放寬美國外交官員與台灣官員會晤的限制；報導指出，此舉可能被北京視為挑釁。

美台官員接觸的限制行之有年，直到川普在卸任前夕才大幅放鬆；專家原本正在觀察拜登是否會改弦易轍，但知情人士透露，拜登政府目前正在考慮的措施，將保留川普做出的多數變動。

知情人士指出，這些指導方針將聚焦鼓勵美國官員與台灣官員會晤，不對雙方接觸設限；另一位消息人士則說，「美台外交官員互動的限制，多數都將取消」。

對台灣官員的支持，是拜登政府對中國立場日益強硬的最新跡象；一名高階官員上周向金融時報表示，拜登政府擔心北京有意奪取對台灣的控制權。

1979年美國承認中華人民共和國政府是中國唯一符合法統的政府後，開始限制美台官員會晤；但去年12月美國國會通過「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act），今年1月，時任美國國務卿的龐培歐解除許多美台官員往來的限制。

「台灣保證法」要求法案生效後180天內，國務卿應檢視「對台交往準則」（Guidelines on the Relationship with Taiwan）等文件，重新頒發行政部門遵行的準則。

現任國務卿布林肯（Antony Blinken）在任命聽證會上表示，希望創造「更多接觸台灣官員的空間」。

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