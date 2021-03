FT：拜登將延續川普政策 放鬆美台官員會晤限制

國務卿布林肯表示,希望創造更多接觸台灣官員的空間。 路透

倫敦金融時報(FT)報導,美國拜登 政府正準備公布準則,將採納川普任內所做的變革,放寬美國外交官員與台灣 官員會晤的限制;報導指出,此舉可能被北京視為挑釁。

美台官員接觸的限制行之有年,直到川普在卸任前夕才大幅放鬆;專家原本正在觀察拜登是否會改弦易轍,但知情人士透露,拜登政府目前正在考慮的措施,將保留川普做出的多數變動。

知情人士指出,這些指導方針將聚焦鼓勵美國官員與台灣官員會晤,不對雙方接觸設限;另一位消息人士則說,「美台外交官員互動的限制,多數都將取消」。

對台灣官員的支持,是拜登政府對中國立場日益強硬的最新跡象;一名高階官員上周向金融時報表示,拜登政府擔心北京有意奪取對台灣的控制權。

1979年美國承認中華人民共和國政府是中國唯一符合法統的政府後,開始限制美台官員會晤;但去年12月美國國會通過「台灣保證法」(Taiwan Assurance Act),今年1月,時任美國國務卿的龐培歐解除許多美台官員往來的限制。

「台灣保證法」要求法案生效後180天內,國務卿應檢視「對台交往準則」(Guidelines on the Relationship with Taiwan)等文件,重新頒發行政部門遵行的準則。

現任國務卿布林肯(Antony Blinken)在任命聽證會上表示,希望創造「更多接觸台灣官員的空間」。