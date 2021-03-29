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布林肯：美國不逼盟邦選邊站 但要防北京分化

布林肯：美國不逼盟邦選邊站 但要防北京分化

中央社紐約29日專電
美國國務卿布林肯說，美國不會逼盟邦在美中之間選邊站，也無意圍堵中國，但須與盟邦維護基於規則的國際體系、合作因應挑戰，在北京企圖分化的領域拉近距離。(美聯社)
美國國務卿布林肯說，美國不會逼盟邦在美中之間選邊站，也無意圍堵中國，但須與盟邦維護基於規則的國際體系、合作因應挑戰，在北京企圖分化的領域拉近距離。(美聯社)

美國國務卿布林肯今天說，美國不會逼盟邦在美中之間選邊站，也無意圍堵中國，但須與盟邦維護基於規則的國際體系、合作因應挑戰，在北京企圖分化的領域拉近距離。

布林肯（Antony Blinken）美東時間29日透過視訊，主持聯合國安全理事會討論敘利亞人道局勢的會議，會見聯合國官員與美國代表團職員，並與美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）出席視訊記者會。

布林肯答覆媒體提問時說，美國及盟邦、夥伴都和中國有著既競爭、合作又對抗的關係，共通點是必須從優勢地位和中國接觸，而優勢地位始於堅強且帶有合作、協調的聯盟與夥伴關係。

他表示：「這無關圍堵或壓制中國，而是維護基於規則的國際體系。我們75年來對此投入甚多，就算這體系有瑕疵，仍符合我們的利益與價值觀。無論中國或其他國家，當有人挑戰這體系、不照規則行事、企圖破壞規則與承諾，我們都有理由挺身對抗。」

布林肯舉例，北京當局侵犯人權、違反世界人權宣言等國際承諾時，美國與盟邦必須團結一致發聲、行動，支持「基於規則的秩序」。

美國總統拜登政府欲打造面對中國的統一戰線，布林肯3月先後出訪亞洲與歐洲，嘗試修補美國與日本、韓國及北大西洋公約組織（NATO）盟邦的關係。但觀察家認為，相關國家與中國貿易關係密切，可能因顧及經貿利益而不願完全倒向美國。

布林肯重申美國不會逼盟邦在美中之間選邊站，坦言盟邦與中國有著複雜關係，不見得完全契合。但他強調美國與盟邦有必要共同應對挑戰，「這代表與盟邦合作在北京企圖分化我們的領域拉近距離」。

北韓上周恢復試射彈道飛彈，是布林肯口中美國須與盟邦協調應對的挑戰之一。

布林肯以「挑釁」形容北韓試射飛彈，指責平壤違反聯合國安理會決議，威脅區域與國際和平。他說，美國、韓國與日本一致承諾推動朝鮮半島非核化，「平壤這些挑釁完全不會動搖我們三國及全球盟邦、夥伴從優勢地位面對北韓，以利減少區域威脅的決心」。

前美國總統川普退出多項國際組織與協定，拜登1月上任後修正路線，強調多邊主義重要性，宣布美國重返世界衛生組織（WHO）與聯合國人權理事會等組織。

布林肯說，多邊體制絕非完美，但美國如果不參加，利益與價值觀與美國不同的國家可能填補空缺，或是無人挺身而出，造成混亂。當今沒有國家能單獨有效處理重大國際挑戰，各國必須團結維護基於規則的國際秩序，這對共同安全繁榮至為關鍵。

美國 布林肯 中國

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