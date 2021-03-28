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美疫情復起 紐約、新澤西感染率重回全國前2

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美疫情復起 紐約、新澤西感染率重回全國前2

編譯潘勛、陳韻涵／綜合28日電
圖為紐約市皇后區居民上周正在接受注射疫苗。(美聯社)
圖為紐約市皇后區居民上周正在接受注射疫苗。(美聯社)

全美的新冠肺炎疫情緩和數周後，確診曲線再度走揚，上周平均新增6萬1545例，較兩周前約增11%，所幸病歿情況仍持續減少。一年前成為全球新冠疫情重災區的紐約州及新澤西州，目前染疫率又驟增，人均感染率重回全美第一、二名。

針對染疫人數攀升，拜登總統表示，民眾對疫情顯然太早放下戒心；專家不排除變種病毒在人口稠密區快速傳播，是疫情復起的可能原因之一。

據約翰霍普金斯大學數據，截至3月28日，全美新冠肺炎新增確診3025萬8812例、死亡54萬9306人。

圖為紐約州長葛謨(左)上周在紐約市開啟一家大型接種中心。(美聯社)
圖為紐約州長葛謨(左)上周在紐約市開啟一家大型接種中心。(美聯社)

科學家數周前預估，新增確診曲線會在3月底回升，部分歸因於變種病毒在美快速擴散；B.1.1.7變種病毒已在歐洲多地掀起新疫情，而美國也難逃此命運。

佛奇警告：疫情與大型集會有關

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)28日接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)訪問時說，確診激增與部分州長撤除防疫規範並允許大型社群集會有關，如佛州的春假群聚。

「變種病毒扮演要角，但並非全盤歸咎變種病毒。」佛奇表示，多州解除避疫甚至開放室內用餐「時機過早、不成熟」。

聯邦疾病防治中心(CDC)28日數據顯示，B.1.1.7變種病毒已在美出現1萬579例、B.1.351變種病毒有288例，P.1變種毒株則有118例；變種病毒傳播力強，實際病例可能因通報斷層或尚未檢出而更高。

新冠疫情又有惡化跡象。上周平均新增確診病例數都有上揚清況，曾為重疫州的紐約州與新...
新冠疫情又有惡化跡象。上周平均新增確診病例數都有上揚清況，曾為重疫州的紐約州與新澤西州的確診比例，再度名列全美第一與第二。圖為紐約市民26日在曼哈頓區聯合廣場散步。(美聯社)

即便新冠疫苗加快接種，新州新增染疫人數，相形一個多月前上升37%，來到每周約2萬3600人；過去一周，紐約州確診5萬4600件，比早前略升。新州過去兩周每10萬居民有647人染疫，而紐約州則為平均548人。

日增6.2萬例 比兩周前5.4萬例高

紐約及新州目前疫情狀況比1月冬季疫情高峰減輕不少，但近日確診略升，反映全美趨勢；全美目前平均每日染疫近6.2萬例，比起兩周前的5.4萬例來得高。

紐約州2月允許辦理運動賽事、音樂會的大型場地重啟，但容客量為平時的10%；餐廳方面，紐約州為75%，而紐約市則為50%；室內健身中心也恢復營業；新州則允許州內餐廳以50%容客量營運，美髮店等個人護理商家得以恢復營業。

紐約州新冠住院數自本月中以來，一直維持在約4600人的偏高值；新州醫院則通報約2200人染疫住院，比前幾周的300人略多。

石溪大學(SBU)神經流行病專家克勞斯頓(Sean Clouston)指出，新增病例集中在青少年群體，這群人除非在紐約有特殊情況或從事特定工作，否則仍無法打疫苗；他認為，年輕人一旦有資格接種，染疫率就會降。

紐約州 變種病毒 疫情

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