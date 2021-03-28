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戴琪：近期不撤對中關稅 尚未與劉鶴通話

聯合國與中國進行磋商 尋求不受限制造訪新疆

戴琪：尚未準備好取消中國關稅 對貿易談判持開放態度

編譯洪啟原／綜合外電
戴琪接受媒體專訪時說，拜登政府尚未準備好在近期內取消川普關稅。美聯社
戴琪接受媒體專訪時說，拜登政府尚未準備好在近期內取消川普關稅。美聯社

走馬上任的美國貿易代表戴琪接受道瓊社專訪時說，拜登政府尚未準備好在近期內取消前總統川普對中國祭出的貿易關稅，但對與北京進行貿易談判可能持開放態度。

戴琪承坦承，貿易關稅讓美國企業和消費者付出代價，但支持對中貿易關稅的人士認為，這保護本國企業不必和領取補貼的外國企業競爭。

戴琪表示，突然取消關稅可能傷害美國經濟，除非透過其他方式與外界溝通，這樣才能使經濟體內的每位參與者進行調整。不論是企業、貿易商、製造商或企業員工，擬訂計畫因應會影響事業的種種變化，這項能力是不可或缺的。

戴琪也說，不願取消關稅有其戰術上的考量。「沒有哪位談判人士會輕易放棄籌碼，對吧？」

她也說，感覺背負重大責任，要以內閣成員的身分領導亞裔美籍人士這個族群，並為他們發聲，「此刻我們的社會結構看似出現裂痕」。

中國期盼說服拜登政府取消關稅，這項關稅已使中國輸美產品的價格升高，和導致部份美企把部分採購轉向越南、墨西哥和其他國家。

戴琪的父母生於中國，在台灣成長後移民美國。她對自己的背景是否對她的職務有幫助或有妨礙不願置評。她說：「這是極其嚴峻的時刻，但很榮幸能身居此職來貢獻。」

關稅 戴琪 美國

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