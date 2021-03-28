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戴琪：近期不撤對中關稅 尚未與劉鶴通話

聯合國與中國進行磋商 尋求不受限制造訪新疆

戴琪：近期不撤對中關稅 尚未與劉鶴通話

國際組／綜合報導
美國貿易代表戴琪。(美聯社)
美國貿易代表戴琪。(美聯社)

美國貿易代表戴琪接受華爾街日報專訪，表示近期內不會解除美國對中國商品課徵的關稅，但可能和中國開啟貿易談判。另外，在亞裔遭受的仇恨暴力升高之際，戴琪說，她身為美國史上第一個亞裔女性貿易代表，深感責任重大。

華爾街日報報導，這是參院通過戴琪人事案後她首度接受專訪。戴琪表示，她知道關稅會讓美國企業和消費者付出代價，雖然也有人認為關稅可保護美國企業不受獲得補貼的外國企業競爭。

戴琪表示，她聽到很多人說「拜託撤銷這些關稅」，但她表示，突然將關稅解除，可能傷害經濟，除非經過妥善溝通，讓企業、貿易商和製造商有時間進行調適。

戴琪也說，暫時不撤關稅，有戰術上考量，「沒有哪個談判者會將施力槓桿棄而不用，對吧」。

代表亞裔社群 責任重大

47歲的戴琪是美國史上第一個出任貿易代表的亞裔女性，她在參院表決人事案時獲得98比0票數無異議通過。她上任時，正值美國亞裔遭受的族裔仇恨暴力升高之際。

對此戴琪表示，在美國「社會結構發生摩擦之際」，身為內閣成員，她感到責任重大，必須代表亞裔社群發揮領導力。戴琪的父母在中國出生，在台灣長大後留學美國。

她說：「我國最不凡之處，就是一個像我這樣在這裡出生的亞洲移民後代，能夠因為我的經驗和能力，被任命在全世界代表我國。我想在其他國家，不會看到太多像我這樣出身的同行。」

尚未與劉鶴通話 「時機對了」就會面

美國前總統川普對每年價值3700億美元的中國商品課徵關稅，並和中國簽署第一階段貿易協議。協議中約定美國貿易代表每半年必須和對口的中國副總理劉鶴會面，討論實施進度。這項會面已逾期兩個月，戴琪表示她尚未和劉鶴通話，「時機對了」就會和對方會面。

美國 戴琪 關稅

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