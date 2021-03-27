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川普任命前朝委員 國安部長「全砍了」遭批：老派整肅

編譯潘勛／綜合27日電
拜登政府的國土安全部長梅奧卡斯被指把川普任命的「國土安全諮詢委員會」委員幾乎全部解職，意在除掉委員會裡任何反對聲浪。(路透)
拜登政府的國土安全部長梅奧卡斯被指把川普任命的「國土安全諮詢委員會」委員幾乎全部解職，意在除掉委員會裡任何反對聲浪。(路透)

前川普國土安全部官員指責拜登政府把前朝「國土安全諮詢委員會」(Homeland Security Advisory Council，HSAC)委員，幾乎全部解職，有位前官員形容這是整肅行動，用意在除掉委員會裡一切反對的聲浪。

福斯新聞網(Fox News)27日報導，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)致函委員會，表示當前委員會逾30名委員的職務，他打算解除，等到發展出「新模式」後再行組建。

梅奧卡斯表示，委員會主席布列頓(William Bratton)、副主席譚迪(Karen Tandy)及榮譽主席韋伯斯特(William Webster)將予留任，協助委員會繼續運作。

福斯新聞網指出，HSAC委員均為無給職，成立該委員會，是想讓委員貢獻專業及經驗，襄助國土安全事宜，比如就反恐及執行移民法，提供指南給部長。

有些前朝官員表示，委員會大多成員遭到解職的方式，令他們驚訝。前國安部代理部長沃爾夫(Chad Wolf)在推特發文說，「本人雖尊重國安部長的職權，可以更換HSAC，以因應其需求，但整個委員會全部解職，好多(還在進行)的重要工作停擺，絕非正確舉措」。

前國安部代理副部長古奇內利(Ken Cuccinelli)砲火較為兇猛，指稱把他跟其他委員解職為「大規模砍人，老派整肅的絕佳範例」。

古奇內利指出，國安部此舉與拜登新政府其他舉動吻合一致，目的是想壓下國安一應資訊，尤其是邊境的訊息；古奇內利的發言呼應共和黨國會議員及媒體界對拜登政府的批評，說政府封鎖管道，值此邊界危機不斷之際，不讓媒體接觸到相關機構。

古奇內利指責拜登政府的邊界行政作風最像蘇俄史達林時代，容不下任何異議，他長大成人以來僅見。

國土安全部則表示，梅奧卡斯將通盤討，設想出委員會提供建議給國安部最好的方法，以多元組成、可代表全國及各社區的方式，打造新的委員會；國安部另強調，兩黨都會有人參與新委員會。

拜登 國土安全部 邊境

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