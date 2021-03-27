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美聯社：拜登記者會 無證移民、川普減稅數據錯誤

前CDC主任稱新冠從實驗室流出 佛奇重申：不太可能

中央社／華盛頓26日綜合外電報導
國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇。（路透資料照片）
國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇。（路透資料照片）

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德接受媒體訪問時表示，他認為新冠病毒是從中國實驗室流出，不過白宮首席醫療顧問佛奇再次直言這種說法「不太可能」。

川普政府時期的CDC主任芮斐德（Robert Redfield ）向美國有線電視新聞網（CNN）說：「要我猜的話，我認為這種病毒早在（2019年）9月、10月就從中國武漢的某處開始傳播。」

芮斐德強調「只是表達個人看法」，說「我還是認為這種病原追本溯源，最有可能從武漢的實驗室外流。其他人不信也不要緊，科學最終會讓一切水落石出。實驗室人員被在實驗室裡做的呼吸道病毒感染，也不是什麼稀奇的事。」

芮斐德說這不代表病毒是被人蓄意釋出，「這只是我的意見。但我是一名病毒學家，我畢生都在研究病毒。我不認為這東西（病毒）不知怎地就從蝙蝠跑到人身上。」

「通常一種人畜共通傳染的病原跑到人身上，需要花一段時間才能讓自己在人傳人方面變得更有效率。所以我認為這種說法（病毒從蝙蝠傳到人身上）就生物學來看並不合理。」

CNN主持人古普塔（Sanjay Gupta）問芮斐德是否認為病毒是在實驗室改造，以變得更具傳染力，芮斐德說：「這麼說吧，我手邊就有正在研究中的冠狀病毒。我們實驗室裡多數的人都在培養病毒。我們試著讓病毒長得愈來愈好…好讓我們實驗，並加以研究。」

芮斐德的觀點與專家認為病毒應是透過動物中介傳到人身上的主流理論大相逕庭，有科研文獻指出新型冠狀病毒基因與蝙蝠身上的冠狀病毒高度近似。

不過國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長、美國總統拜登首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）在簡報會被問芮斐德的說法時，直言「不太可能」。

佛奇說：「病毒如何調整自己、以便能更有效率傳染給人體，這個可能性當然存在。」

他說：「一種可能性是在實驗室裡，還有一種更高的可能、也是多數公衛官員所認同的，即病毒可能神不知鬼不覺地在中國社區中傳播，就算沒有個把月，也有幾個星期的時間，才得以在臨床上首度被辨識時，就已適應得相當良好。」

美國 中國 佛奇

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