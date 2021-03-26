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喬州修法限制通訊投票 拜登批：21世紀的種族隔離法

編譯盧炯燊陳韻涵／綜合26日電
喬治亞州示威者在議會外抗議選舉改革法案，喬州州長坎普25日在民主黨的強烈抗議聲中簽署由共和黨主導的州選舉改革法案，包括限制通信投票。(路透)
喬治亞州示威者在議會外抗議選舉改革法案，喬州州長坎普25日在民主黨的強烈抗議聲中簽署由共和黨主導的州選舉改革法案，包括限制通信投票。(路透)

喬治亞州共和黨籍州長坎普(Brian Kemp)25日晚在民主黨的強烈抗議聲中，正式簽署由共和黨主導的州選舉改革法案，限制通信投票且擴大立法機關的選舉控制權；拜登總統26日批評喬州新法為「21世紀的吉姆克勞法」(Jim Crow laws，種族隔離法)，呼籲國會通過選舉改革法案；坎普反駁說新選舉法沒有歧視，並稱拜登跟他的助理都沒好好讀。

喬州新法案針對「喬治亞州法典」(Georgia Code)內，有關選舉、投票作出全面修改。法案8日在州參議會以29比20票通過後送交州眾議會，州眾議會25日以100比75票通過修正案後，馬上交給州參議會以34比20通過，不到兩小時後坎普正式簽署。

根據新法，選民須出示身分證件才能申請通信投票，並會設立選民登記系統，交叉檢查選民資格，投票箱的數目及放置地點也會受限；也禁止民眾提供飲食給等待投票者，違者屬犯法。

此外，共和黨控制的立法機構對選舉運作有更大的控制權；此變革源於身兼選舉委員會主席的州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)拒絕川普施壓，堅持拜登在該州取勝。如今，立法機關取代州務卿獲得此權力，且能撤換「不稱職的」郡級選舉官員。

前總統川普敗選並指責通信投票有詐後，深紅喬州即火速改革該州選舉法；共和黨一步到位，完全不理民主黨及投票維權團體反對，稱此法剝奪非白人選民的權利。

州參議會民主黨少數黨領袖巴特勒(Gloria Butler)批評該法案充滿「鎮壓選民策略」；民主黨州眾議員伯納夫(Rhonda Burnough)指此法案基於去年大選後，共和黨人不斷偽造的選舉舞弊謊言。

「這項法案如同共和黨在許多州議會的訴求，是對憲法及良知的公然攻擊」；拜登26日譴責喬州的做法：「這是21世紀的吉姆克勞法，必須中止，我們有良知和憲法義務採取行動。」

拜登呼籲國會通過「民享法案」(For the People Act)，這項簡稱H.R. 1的法案將改革取得投票權和競選資金的方式；眾院月初通過此案，但因共和黨反對而卡在參院。

拜登同時呼籲國會通過「約翰‧路易斯投票權促進法」(John Lewis Voting Rights Advancement Act)，此法將恢復最高法院推翻的投票權法(Voting Rights Act)。

喬治亞州州長坎普25日簽署由共和黨主導的州選舉改革法案，包括限制通信投票。(美聯...
喬治亞州州長坎普25日簽署由共和黨主導的州選舉改革法案，包括限制通信投票。(美聯社)

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