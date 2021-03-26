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天理昭彰 公園發現遺骸據信為遭夫殺害的華女紀夢奇

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天理昭彰 公園發現遺骸據信為遭夫殺害的華女紀夢奇

特派員黃惠玲╱綜合報導
涉嫌殺害紀夢奇的艾立吉，目前關押在監獄。(本報檔案照片)
涉嫌殺害紀夢奇的艾立吉，目前關押在監獄。(本報檔案照片)

哥倫比亞市市長特瑞斯(Brian Treece)與哥市警察局局長瓊斯(Geoff Jones)聯合宣布，一位民眾日前在岩石橋州立公園(Rock Bridge State Park)走路時，發現一具遺骸，經初步調查，該具屍體據信為失蹤達一年半的華女紀夢奇(Mengi Ji)，現場除了遺骸與衣物，還有寫著紀夢奇名字的駕照及幾張信用卡。

涉嫌殺害紀夢奇的先生艾立吉(Joe Elledge)，目前仍關押在監獄，他的律師去年年底曾試圖申請降低保釋金，但遭法官以「嫌犯對社區有威脅」且對不同受害者犯下重罪而否決；此外，由於之前警局尋找紀女遺骸未果，該案因為缺乏任何DNA證物，對兇嫌一級謀殺罪的起訴面臨困難。

哥市警察局副局長杭特(Jerremiah Hunter)說，將對遺骸進行DNA及其他可能的檢測與鑑定，但他與瓊斯、特瑞斯都一致表示，這項發現非常重要，尤其是對紀夢奇家人而言，等於是全案有所了結的的開始。

瓊斯說，當局已經通過紀夢奇的律師通知她在中國的家人，他也表示，「作為一名家長，我可以想像，在這樣的悲劇中，能夠有個了結是多麼重要」。

艾立吉在去年2月，遭控一級謀殺罪，但他拒絕認罪，他也不認另一項虐待兒童罪，艾立吉與妻子紀夢奇育有一女，目前已經兩歲，該案的審判日期排在11月1日。

紀夢奇是在2019年10月8日失蹤，她的先生艾立吉涉有重嫌而遭檢方起訴一級謀殺罪，哥倫布警局曾照著案發後艾立吉可能去過的路線反覆翻找，也在最可能棄屍的拉明河(Lamine River)深入搜索，甚至派出打撈船，建立河水阻擋牆，仔細撈出多達25卡車的河流泥土、雜物，「幾乎每一塊石頭都翻遍了」，但都没有找到任何與紀夢奇相關的證據。

杭特表示，當時警方其實到過岩石橋公園找過，但沒有到這次發現遺骸的地點搜尋，這次發現屍體處，距離公路約30呎。

刑事律師漢米爾頓(Mike Hamilton)曾表示，該案如果沒有屍體或遺骸，很難讓陪審團相信是「謀殺」，沒有屍體的話，則需仰賴陪審團是否對檢方說法買單，而缺乏證據的案件的確有可能被推翻。

艾立吉的筆錄顯示，2019年10月8日晚間11時30分看到紀夢奇已經在房間裡睡著，他一直待在客廳裡睡覺，直到10月9日清晨5時被女兒哭聲吵醒，而他也在那時發現妻子不見了。

不過，艾立吉儘管妻子失蹤，卻一直等到10日才報警，期間沒有告訴任何親友、同學，根據紀錄，10月9日他曾簡訊母親祝賀生日，也兩次簡訊給密蘇里大學同學告知自己要照顧女兒無法上學，但完全沒有提到紀夢奇失蹤一事。

10月9日當天，艾立吉明知妻子失蹤，但在當天上午10時30分卻決定帶著才一歲的女兒，開了許久的車到傑佛遜市(Jefferson City)放鬆一下，但他抵達該市時，又決定返回哥倫比亞市。

同日傍晚6時30分，他再度帶著女兒開車出門走走，這時儘管妻子已經沒有消息多時，他不僅沒有告訴任何人，也沒有試圖開始尋找紀夢奇。

紀夢奇的父母在案發後曾一起飛到密州，後來父親先行返回中國，母親則是等到去年10月才返回中國。

對於警方最新發現，艾立吉的律師盧森魯朗姆(Scott Roseblum)表示不予置評。

紀夢奇。(本報檔案照片)
紀夢奇。(本報檔案照片)
夫婦兩人育有一女。(本報檔案照片)
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中國 警察 DNA

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