歐盟視訊峰會 拜登受邀及疫苗出口禁令受矚目

歐洲理事會25日舉行領導人視訊峰會，主席米歇爾透過視訊與各國代表對話。（美聯社）

歐洲聯盟與27成員國今天舉行領導人視訊峰會，會中亮點是美國總統拜登 受邀參與，歐盟 領導人強調，歐美並肩合作能證明民主國家最能保護公民及創造繁榮。此外歐盟強調為確保取得疫苗 ，有必要實施出口授權。

歐盟今天舉行領導人視訊峰會，一大亮點是拜登與歐盟27位成員國領袖的首場直接對話在本地時間晚間8時45分舉行。會後歐洲理事會（European Council）發布新聞稿，表示歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）開場時歡迎拜登參與，表示在峰會邀請外國領袖是並不尋常之事，上一次是11年前邀請美國當時總統歐巴馬。

米歇爾對拜登表示，很高興美國回來了，歐盟藉此機會表達對跨大西洋聯盟堅定的承諾。歐美肩並肩站在一起，可以證明民主國家最能保護公民及創造繁榮。

他說，當前全球首要之務是戰勝疫情，歐美在疫苗方面應緊密合作，除促進生產及交付，並需要確保開放的供應鏈保護各自國家以及全球的人民。

另外，德國駐歐盟大使館峰會結束後也在推特發文表示，德國總理梅克爾（Angela Merkel）表示，今天歐美跨大西洋議題包括氣候、貿易，與俄羅斯、中國和土耳其的關係，另希望今年夏天歡迎拜登訪問歐洲。

今天峰會上另一個受矚目的議題是疫苗出口議題，由於歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）日前揚言，若歐盟無法優先獲得配送，將禁止阿斯特捷利康藥廠在歐盟境內生產的AZ疫苗出口。今天27會員國同意歐盟堅持疫苗生產透明度以及使用出口授權的重要性。

歐盟27成員國重申廠商必須確保其疫苗生產透明度，並遵守採購契約規定的交貨期限。

范德賴恩對此說明，自2020年12月1日以來，歐盟已向33個國家出口了7700萬劑疫苗。她強調，在保持開放的同時，歐盟需要確保歐洲人獲得應有的疫苗，要求疫苗廠商必須先履行與歐盟的採購協議，然後才能出口到世界其他地區。