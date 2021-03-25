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全美第1所：羅格斯大學 要求學生打完疫苗才准上課

記者顏伶如／綜合報導
新澤西州羅格斯大學成為全美第一所要求今秋開學時所有學生須提供打疫苗證明才能入學的學校。圖為羅格斯大學校園。(取自學校官網)
新澤西州羅格斯大學成為全美第一所要求今秋開學時所有學生須提供打疫苗證明才能入學的學校。圖為羅格斯大學校園。(取自學校官網)

新澤西州羅格斯大學(Rutgers University)25日宣布，今秋所有學生返回學校上課前，須出示已接種新冠疫苗的證明；羅格斯大學成為全美大學中，首所要求學生返校上課須完成疫苗接種的學校。

不過，某些學生可以獲得豁免，不必接種疫苗，包括有健康問題或因宗教信仰而無法施打疫苗的學生，選擇全面遠距上課的學生也不必接種疫苗。

羅格斯大學校長豪洛威(Jonathan Holloway)發表聲明表示，學校將更新學生接種疫苗的要求，其中包括新冠疫苗。

根據羅格斯大學要求，學生今秋返回校園上課之際，必須出示已經完成疫苗接種的證明，接種疫苗則從獲得美國食品暨藥物管理局(FDA)緊急授權使用的輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)、嬌生(Johnson & Johnson)三種疫苗中選擇其一。

年齡未滿18歲的學生則只符合輝瑞疫苗的施打年齡標準。根據食藥局的緊急授權使用，年滿16歲以上民眾可施打輝瑞疫苗。

羅格斯大學指出，全面遠距上課的學生將可豁免；因健康狀況無法施打疫苗，宗教信仰禁止施打疫苗的學生，也可以豁免。

對於疫情尚未結束時如何重啟校園，全美各地大學擬定各種不同；據媒體報導，某些大學過去這段期間以來加強查緝校園之外的學生群聚活動，因為這些集會導致學校周圍社區疫情升高。

豪洛威在聲明中指出：「有效的疫苗接種計畫非常重要，可以讓社區更安全。」

疫苗 輝瑞 疫情

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