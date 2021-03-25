拜登闡明中國政策競爭不對抗 硬中帶軟

拜登總統25日舉行上任後首次記者會。（美聯社）

美國總統拜登 今天闡明中國 政策主軸是競爭不對抗，問責中國在新疆、香港、台灣、南海的行為以聯合其他民主盟國為基礎；競爭之道則來自自我發展，並要中國遵循國際規範。

拜登（Joe Biden）今天召開上任2個多月來第一場記者會，約一個小時時間回答10位記者提問。媒體焦點幾乎全放在邊界非法移民、國會議事規則與投票權改革等內政議題，外交政策僅觸及阿富汗撤軍、北韓試射飛彈，以及外界高度關注的中國政策。

儘管拜登在闡述中國政策時，指責中國侵犯人權，要求中國遵守國際規範，也表明不會漠視中國在新疆、香港、台灣、南海等地的行為。但基本上拜登的中國政策和前總統川普（Donald Trump）任內後期相比，調性相對溫和。

在7分鐘的答覆中，拜登首先談到的是他跟中國國家主席習近平 兩人在各自都仍是副手時，多次私下「詳實、直率」的對話。言下之意是他對習近平有相當的了解。

然而，紅二代出身的習近平從小沈浸在中共明爭暗鬥的政壇混水中，又經歷過文革洗禮。就算他和拜登兩人是在僅有各自口譯在身邊下交談，但當時習近平身為中共二把手，深知槍打出頭鳥、明哲保身、韜光養晦之道。在擔心隔牆有耳的情況下，很難想像他會直言不諱地大談自己的治國理念。拜登當時對習近平的了解有多真實，是一大問號。

相較於因為干預美國大選、冷酷對付政敵而大罵俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）是劊子手，面對中國在新疆大設集中營關押維吾爾少數族裔、打壓香港民主、軍事威脅台灣等行為，拜登並未口出惡言，只說習近平「骨子裡沒有半點民主」。這對統管全球最大共產社會的習近平而言，或許還會被認為是讚美之詞。

但這並非意味拜登不打算向中國問責，只是他會尋求民主盟國共同合作，要求中國遵守國際規範，公平競爭、公平貿易。

這一點從日前美國聯合英國、歐盟、加拿大等國對中國在新疆迫害人權祭出制裁措施可以看見，未來美國採取聯合其他民主盟國，以迫使中國回到國際秩序正軌政策。至於要如何迫使中國遵守國際規範，拜登並未詳述。

面對中國，拜登並未將中國視為美國首要敵手，而是主張「競爭而不對抗」；拜登多次表明和中國在氣候變遷、核武不擴張等議題攜手合作的意願，這也讓對抗戰略更加不可能。但拜登團隊必須小心謹慎，避免中國利用合作換取私利、試圖營造具有中國特色的國際秩序。