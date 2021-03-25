「不會讓中國超越美國」拜登上任首度記者會重點一次看

拜登在台灣問題要求中國遵守規範。(歐新社)

美國 總統拜登 周四舉行上任以來首度記者會，承諾要在創新和基礎設施上投入比中國 更多的資金，以免中國取代美國成為世界上最強大的國家。以下是重點整理。

●有關中國

他誓言要加大投資，確保美國在世界最大的兩個經濟體之間的競爭中獲勝。 「中國有一個總體目標…成為世界領先國家，世界上最富有的國家，世界上最強大的國家。在我的任期內，這不會發生，因為美國將繼續成長。」

拜登表示，他在前總統奧巴馬政府擔任副總統時與習近平相處過「很多時間」，這位中國領導人認為，民主沒有未來。他說，「他（習近平）骨子裡沒有民主意識，但他是一個非常非常聰明的人。」

他說，他已向中國國家主席習近平明確表示，美國不尋求對抗，但將堅持要求中國遵守公平競爭和公平貿易的國際規則。

●有關台灣

「我們會讓中國為遵守規則負起責任，不論是有關南海或者東海，或者他們已就台灣達成的協議，或是其他整個方面。」

拜登說，美國重視人權，他將繼續與盟國一道譴責中國對待維吾爾人和香港的侵犯人權行為。

「一個總統對此置之不理的那一刻--就像前一位做的那樣--就是我們開始在全球失去合法性的時刻。」

●有關連任

很多政治分析師認為，已經78歲高齡的拜登可能決定只任一個任期。但被問及是否計劃競選連任時，他說是的，並繼續讓賀錦麗做競選搭檔。

「我的答案是肯定的，我計劃競選連任。這是我的期望，」拜登1月20日宣 誓就職，成為美國歷史上年齡最大的總統。

他強調，還沒有做出最終決定。他說，沒法「敲定三年半以後」的計畫。

●北韓導彈

在回答有關朝鮮導彈發射的問題時，拜登說：「如果他們選擇升高對立，我們將做出相應回應」。

拜登說，他打算與北韓開展「某種形式的外交」，「但條件必須是最終實現無核化。」

●談經濟和基礎建設

拜登表示，拜最近通過的1.9兆美元疫情紓困計畫所賜，經濟前景一片光明，如今大多數分析師預計今年經濟增長

將超過6%。

「自從通過美國紓困計畫以來，我們開始見到我們經濟的希望，自計畫通過以來，絕大多數的...經濟預測者大幅提

高了他們對今年經濟增長的預測。他們如今預測GDP(國內生產總值)增長將超過6%。」

他也說，他的目標是讓美國在研發方面的投資從目前相當於國內生產總值(GDP)的約0. 7%，回到1960年代更接近2%的水平。

「事實上，未來取決於誰能夠掌握未來，因為未來關乎技術、量子計算，以及包括醫學領域在內的一系列領域」