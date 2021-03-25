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拜登：習近平是聰明人 但骨子裡沒有民主

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統拜登25日在個人記者會上形容美中關係：「盡管美中存在非常費力的競爭...美國堅持中國遵循國際規範，公平競爭、公平行為與公平貿易。」美聯社
美國總統拜登25日在個人記者會上形容美中關係：「盡管美中存在非常費力的競爭...美國堅持中國遵循國際規範，公平競爭、公平行為與公平貿易。」美聯社

美國總統拜登25日在個人記者會上形容美中關係：「盡管美中存在非常費力的競爭...美國堅持中國遵循國際規範，公平競爭、公平行為與公平貿易。」

拜登提到，美國不會對中國破壞人權視而不見，美國總統不會閉口不談發生在維吾爾族、香港和在中國國內的事；他說，包括涉及南海、對台灣的協議甚至所有事情，美國都要追究中方責任，使其遵守規範。

拜登形容，習近平是聰明人，但骨子裡沒有民主；習近平像俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），認為獨裁是世界未來趨勢。

拜登回憶自己上月10日與中國國家主席習近平的首次美中元首通話，他說，雙方開誠布公，他告訴習近平，盡管美中之間存在非常費力的競爭，美國不尋求對抗，其次，盡管競爭激烈，美國堅持中國遵守國際規範，公平競爭、公平行為與公平貿易。

第三，拜登說，美國將透過投資美國勞工與科技、重建聯盟，與民主政體一起合作讓中國負起責任等三件事，與中國有效競爭。

有關聯盟，拜登說，「我跟習近平說得很清楚，這不是『抗中』。」

拜登表示，美國價值強調自由與人權，「只要你（指習近平）和你的國家持續公然破壞人權，我們就會堅定呼籲世界關注。」

拜登說，沒有任何一位美國總統不談發生在維吾爾族人身上的事、發生在香港的事、發生在中國的事；只要有人這麼做，美國就會失去在全世界的正當性。

拜登表示，可見美中將有激烈競爭，中方想要成為世界老大、最富庶及最有權力的國家，這不可能在他治下發生，美國會持續成長與發展。

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