拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任

拜登總統25日舉行就任後首場記者會，談及疫情紓困法案進度、移民和邊境問題等多項內政議題。(美聯社)

拜登 總統25日舉行就任後首場記者會，談及疫情紓困法案進度、移民和邊境問題等多項內政，以及涉及朝鮮、中國等的外交議題，拜登將就任100天內的疫苗接種人數目標翻倍至2億人，對於移民和邊境問題，拜登表示，絕不允許任何無伴未成年非法移民 在美國 陷入飢寒交迫的境地，此外他也宣布2024年與副總統賀錦麗並肩挑戰連任的計畫。

拜登25日在接受記者提問前首先匯報疫情紓困法案的進度和新目標，他原先計畫在就任100天內給1億人施打疫苗，但此目標在他執政58天即完成，因此拜登政府將上任百天的疫苗接種人數目標翻倍至2億人，計畫在剩下的30幾天內再給1億人打疫苗；此外拜登政府也計畫在就任第100天時讓幼稚園到八年級(K-8)的所有學生重回學校上實體課，他表示目前此年齡段學生已有近一半返校。

影片來源：YouTube The White House頻道

關於疫情紓困法案進度，拜登表示，截至24日，聯邦政府已向1億名美國人發放1400元的疫情補貼，美國經濟在復甦，24日全美失業人數也在疫情後首次下降，他將於26日公布更多疫情紓困法案和基礎建設的細節。

拜登此前從未提及連任計畫，不像前總統川普上任後不久就宣布會挑戰連任，但面對CBS主持人科迪斯(Nancy Cordes)的提問，拜登25日稱2024年挑戰連任「是我的期待」，並表示願意與賀錦麗繼續搭檔連任。

25日的記者會持續一小時多，拜登共點名接受十名記者提問，關於非法移民和邊境問題，拜登表示應對這些議題需要時間，對於哪些家庭可以留在美國，哪些將被遣返，拜登稱「(我們)讓部分非法移民家庭留在美國，主要是因為墨西哥拒絕接受這些家庭」，拜登說，許多獨自來美或被留在美國的未成年非法移民手上綁著電話號碼，美國移民機構將使用新的追蹤系統，通過電話號碼查找他們的家屬或親戚，加速處理未成年非法移民問題，他也批評前任川普政府讓眾多非法移民家庭支離破碎。

拜登表示，在他任內絕不允許無伴未成年非法移民在美國淪入飢寒交迫的境地，絕大多數邊境非法移民家庭都已被送回他們家鄉，邊境問題自他上任以來已有明顯好轉，目前美國也在竭力處理美墨邊境問題，試圖與墨西哥、中美洲北三角國家(瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多)合作，「我不能保證解決所有問題，但我可以承諾讓事情往好的方向發展。」

拜登1月就任以來，邊境移民不斷湧入，拜登政府也因此遭共和黨的強烈批評，他24日委任賀錦麗領導處理美墨邊境移民湧入危機。

對於被國會共和黨強烈反對的「全面移民改革法案」以及多數法案需60票才能繞過冗長辯論戰術(filibuster process)的程序，拜登表示，「我是一名解決問題的總統，不是來製造分裂」，共和黨人必須確定是否要與民主黨人團結合作，「他們必須要在讓美國前進或分裂中做出選擇。」

拜登表示，尚未與反對他移民改革法案的共和黨人對話，但若共和黨人願共同解決問題或推動事情進步，他願意與其合作。