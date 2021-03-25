UVA、理工大研發新疫苗 易保存好運輸 成本僅$1

維吉尼亞理工大病毒學家孟祥金與UVA衛生學院專家澤希納領銜研發新冠疫苗，初步結果顯示能有效防止感染後出現重症。(Virginia Tech Daily)

維吉尼亞大學(UVA)與維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)正聯合開發一款新冠疫苗 ，儘管目前僅對豬做了實驗，但初步結果顯示該疫苗能有效防止感染後出現重症，而且成本僅需1元，方便保存和運輸；研究報告已在預印本平台BioRXIV發表，正由同行評議(peer review)，之後還需對人進行臨床實驗。

該疫苗由理工大華人病毒學家孟祥金、UVA衛生學院專家澤希納(Steven Zeichner)領銜研發，他們在報告中表示，從遺傳學、生理學、解剖學角度看，豬可能是除了猴子之外的非人類靈長類動物中，與人類最相似的，該疫苗在豬身上的實驗結果顯示，雖無法防止感染新冠後生病，但能保護豬在感染後不出現嚴重症狀，並能強化免疫系統，以防未來更多感染。

孟祥金說，該疫苗是通過一種創新疫苗平台研發，利用一個減少基因組(genome-reduced)的菌株(bacterial strains)傳遞冠狀病毒疫苗抗原，這一疫苗平台可在全球現有設施低成本製造，能滿足疫情時期的大批量疫苗需求。

澤希納表示，該疫苗成本僅需每劑1元，而且容易保存和運輸，即便是在偏遠地區，也能利用現有疫苗生產工廠大批量製造。

目前在美國 投入使用的三種疫苗施打免費，但美國政府購買每劑疫苗需花費10元至19.5元；而輝瑞疫苗儲存需-112至-76華氏度，莫德納疫苗需-13至5華氏度，嬌生疫苗需36至46華氏度儲存。

此外，該疫苗針對在冠狀病毒中普遍存在的突刺蛋白(spike protein)「病毒融合肽」(viral fusion peptide)，孟祥金說，在新冠病毒出現多個變種病毒 之際，能有靶向冠狀病毒保守區域(conserved region)的疫苗，將有助研發出具普遍保護價值的疫苗，「若能成功研發，對於應對變種病毒將有重要價值」。

不過在聯邦食品暨藥物管理局(FDA)或其他機構批准之前，該疫苗仍需更多臨床試驗，其中也包括對人體做實驗；孟祥金說，初步結果顯示疫苗前景有望，但他們還有更多工作待完成，包括改良利用減少基因組菌株的疫苗平台，以及針對融合肽的靶向。