阿拉斯加公開嗆聲後 分析：中美真實國力落差大

美中外交高層於18日在阿拉斯加進行首輪會議。（Getty Images）

中國 高層在阿拉斯加對美國 官員公開嗆聲後，中國旅美獨立學者鄧聿文分析，中方雖然自認可以「平視」美國，但兩國仍存在很大差距，且美國有著中國沒有的盟友體系和科技優勢。

德國之聲（DW）中文網24日刊出中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編鄧聿文的評論。

他說，美中兩國總體國力不在同一個等級，就算中國未來10年內經濟總量超過美國，人民幣仍然無法成為美元般在金融上號令天下的世界貨幣，中國解放軍也無法成為像美軍一樣的世界軍隊。

除了美元和美軍這兩個令美國強大的原因外，他還表示，中美最大的差距表現在盟友體系和高科技及其供應鏈上。

最近，美國、歐盟、英國、加拿大就新疆人權問題對中國發起了制裁。鄧聿文說，這是西方內部協調行動，要在人權和民主問題統一立場，對抗中國。

他認為，未來10年，全球體系及其主導力量不太可能改變由美國及其盟友主導的事實。中國在一些問題上會得到非西方國家的呼應，但除了少數幾個國家，它們無法全心全意協助中國對抗西方，因為大多數非西方國家並不願公開得罪美國等西方國家。

他說，美國的盟友體系也將在科技及供應鏈上表現出來。日前，25家西方的全球領軍企業又呼籲七大工業國集團（G7）成立科技治理機構，說明這些企業也意識到美中對抗帶來的風險從而盡可能減少和中國的科技聯繫，借助國家力量組成一個西方的科技體系。

至於中國方面，雖然已經開始了關鍵技術的攻關部署，實施一批國家重大科技專案，但是鄧聿文說，中國的軟肋不在硬體，而在軟體，即思想和制度。

他說，儘管中國在遠景目標規劃中也強調鼓勵自由探索，然而，中共 總書記習近平對思想的壟斷和政治化只會更加扼殺創新所需要寬鬆的科學氛圍和自由探索的科學精神。

他指出，在總體科技實力尤其多數關鍵技術方面，中美差距明顯。假如中國能夠做到技術自主並且在關鍵技術上不受制美國和西方，無疑將增加中國對抗美國和西方的底氣，而後者「對中共的胡作非為將無能為力」。

不過，他認為未來10年，中國用舉國體制去推動實施雄心勃勃的前沿科技計畫，也許在應用科技方面會大幅追上美國，但原創和核心科技的突破始終會是一大難關，因為它們和思想自由息息相關。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點