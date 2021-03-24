科州「孤狼」槍手 高中時期曾攻擊同學被停學
根據警方調查與前任同事透露，在科羅拉多州圓石市(Boulder)金蘇柏超市(King Soopers)奪走十條性命的21歲嫌犯阿利薩(Ahmad Al Aliwi Alissa)，有容易暴怒傾向，高中時期曾因突然把同學打到流血而遭停學；阿利薩與家人同住價值80萬元、有著五個睡房的大房子，卻住在地下室；姊夫口中的阿利薩猶如「孤狼」，而且「愚蠢」、「不聰明」。
阿利薩住在丹佛郊區阿瓦達(Arvada)，遭控十項一級謀殺罪後，目前收押於監獄，25日將首次出庭。
家人：他有妄想症 懷疑自己被追殺
CNBC新聞頻道報導，聽取案情簡報的警局官員指出，阿利薩家人對調查人員表示，阿利薩幻有某些精神疾病，包括妄想症。
美聯社報導，家屬對警方表示，曾多次聽阿利薩描述懷疑遭人跟蹤或追殺，警方研判這些因素可能讓阿利薩變得有暴力傾向。
容易動怒、有暴力傾向 沒交過女友
阿利薩的姊夫艾莫沙(Usame Almusa)接受「太陽報」(The Sun)訪問時說，阿利薩如同「孤狼」，家人聚會時都獨自坐在一旁，雖然跟家人同住，卻住在地下室，平常在哥哥們開的中東餐廳打工，從來沒交過女朋友，也沒什麼朋友。
艾莫沙說，阿利薩最為人所知的就是「愚蠢」、「不聰明」，「不像循規蹈矩的穆斯林」。他說，家人之間沒人知道阿利薩犯案動機為何，阿利薩父親事發之後哭得傷心欲絕，「哭到差點沒命」。
阿利薩父母經營「蘇丹王燒烤」(The Sultan Grill)餐廳，艾莫沙說，阿利薩平常也在餐聽裡工作。
根據逮捕罪由紀錄，超市槍擊案發生後，警方前往阿利薩住家搜查，他的嫂嫂對調查人員說，案發之前兩天阿利薩在家把玩「看起來像機關槍」的槍枝。
阿瓦達警方紀錄指出，2018年，當時為高中四年級生(senior)的阿利薩攻擊一名同學，把同學踢倒在地後爬到同學身上，猛毆對方頭部。
阿利薩指稱，這名同學數周前曾拿他開玩笑，還使用種族歧視用詞；警方紀錄指出，遭攻擊的學生流血、嘔吐，阿利薩除了被學校停學，還被法官判緩刑及社區勞動服務。
上一則
FB留言