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科州「孤狼」槍手 高中時期曾攻擊同學被停學

記者顏伶如／綜合報導
科羅拉多州圓石市民眾紀念在金蘇柏超市濫射命案中遇害的十名無辜民眾。(歐新社)
科羅拉多州圓石市民眾紀念在金蘇柏超市濫射命案中遇害的十名無辜民眾。(歐新社)

根據警方調查與前任同事透露，在科羅拉多州圓石市(Boulder)金蘇柏超市(King Soopers)奪走十條性命的21歲嫌犯阿利薩(Ahmad Al Aliwi Alissa)，有容易暴怒傾向，高中時期曾因突然把同學打到流血而遭停學；阿利薩與家人同住價值80萬元、有著五個睡房的大房子，卻住在地下室；姊夫口中的阿利薩猶如「孤狼」，而且「愚蠢」、「不聰明」。

阿利薩住在丹佛郊區阿瓦達(Arvada)，遭控十項一級謀殺罪後，目前收押於監獄，25日將首次出庭。

在科羅拉多州圓石市金蘇柏超市奪走十條性命的21歲嫌犯阿利薩。(歐新社)
在科羅拉多州圓石市金蘇柏超市奪走十條性命的21歲嫌犯阿利薩。(歐新社)

家人：他有妄想症 懷疑自己被追殺

CNBC新聞頻道報導，聽取案情簡報的警局官員指出，阿利薩家人對調查人員表示，阿利薩幻有某些精神疾病，包括妄想症。

美聯社報導，家屬對警方表示，曾多次聽阿利薩描述懷疑遭人跟蹤或追殺，警方研判這些因素可能讓阿利薩變得有暴力傾向。

容易動怒、有暴力傾向 沒交過女友

阿利薩的姊夫艾莫沙(Usame Almusa)接受「太陽報」(The Sun)訪問時說，阿利薩如同「孤狼」，家人聚會時都獨自坐在一旁，雖然跟家人同住，卻住在地下室，平常在哥哥們開的中東餐廳打工，從來沒交過女朋友，也沒什麼朋友。

艾莫沙說，阿利薩最為人所知的就是「愚蠢」、「不聰明」，「不像循規蹈矩的穆斯林」。他說，家人之間沒人知道阿利薩犯案動機為何，阿利薩父親事發之後哭得傷心欲絕，「哭到差點沒命」。

在23日於科羅拉多州圓石市金蘇柏超市發生的濫射命案中，十名被害者包括最先趕到現場...
在23日於科羅拉多州圓石市金蘇柏超市發生的濫射命案中，十名被害者包括最先趕到現場的警察塔利(Eric Talley)。圖為當地警方為他舉行葬禮。(Getty Images)

阿利薩父母經營「蘇丹王燒烤」(The Sultan Grill)餐廳，艾莫沙說，阿利薩平常也在餐聽裡工作。

根據逮捕罪由紀錄，超市槍擊案發生後，警方前往阿利薩住家搜查，他的嫂嫂對調查人員說，案發之前兩天阿利薩在家把玩「看起來像機關槍」的槍枝。

阿瓦達警方紀錄指出，2018年，當時為高中四年級生(senior)的阿利薩攻擊一名同學，把同學踢倒在地後爬到同學身上，猛毆對方頭部。

阿利薩指稱，這名同學數周前曾拿他開玩笑，還使用種族歧視用詞；警方紀錄指出，遭攻擊的學生流血、嘔吐，阿利薩除了被學校停學，還被法官判緩刑及社區勞動服務。

種族歧視 監獄 科羅拉多州

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