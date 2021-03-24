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布林肯對北約演講：不強迫盟友在美中選邊站

一洲焦點／北京面臨美歐夾擊、長榮貨輪擱淺

布林肯對北約演講：不強迫盟友在美中選邊站

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）24日在布魯塞爾發表演說。圖右為歐盟外交政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell） 。 歐新社
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）24日在布魯塞爾發表演說。圖右為歐盟外交政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell） 。 歐新社

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）24日對歐洲盟友表示，「美國不會強迫我們的盟友在美中選邊站，毫無疑問地，北京的強迫性行為威脅集體安全和繁榮，且正在積極破壞全球規則和盟邦共享價值。」

在美中阿拉斯加外交高層對話結束後，布林肯22日出訪歐洲，並和歐盟、英國、加拿大等國共同制裁中國的新疆官員與實體。

此行為布林肯首度以美國國務卿身分出訪歐洲，他24日在布魯塞爾北大西洋公約組織（NATO）總部發表演說，並分別會晤歐盟外交政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）和歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。

布林肯在演講時列舉與盟友共同面臨的威脅，包括來自中國、俄羅斯、伊朗和北韓的軍事威脅，科技、經濟和資訊威脅，以及氣候變遷和疫情大流行的全球危機。

布林肯說，美國要重申對盟友的承諾，包括攸關「互助防禦」的北約組織公約第5條，美國不會忘記在九一一事件發生後，北約盟友援此協助美國，這也是美國屹立不搖的誓言。

布林肯表示，美國將重申對盟友的承諾，推動現代化同盟，以及進行更廣泛的合作；美國也承諾，將會盡早且經常地與盟友諮商，讓盟友在決策過程中擁有發言權，這是美國總統拜登外交政策的重要部分。

「美國不會強迫我們的盟友在美中選邊站。」布林肯說。

布林肯表示，美國了解盟友和中國有著複雜的關係，且並非完美無差，但各國需要應對這些挑戰，這意味著與盟友合作，針對科技、基礎建設等北京施壓的差距，縮小差距。

布林肯24日下午會晤范德賴恩後，國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，雙方討論重振美歐合作，共同應對外交和安全挑戰的重要性；美國希望與歐盟執委會共同解決包括中國、俄羅斯在內的挑戰。

此外，根據布林肯與波瑞爾的聯合聲明，「雙邊均承認，與中國的關係是多面向的，包括合作、競爭和系統性對抗的元素」，雙方將重新啟動有關中國的雙邊對話，也會持續資深官員和專家層級的會議，討論有關經濟、人權和多邊主義等互惠的問題。

美國 布林肯 中國

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