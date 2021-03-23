對抗新冠 輝瑞測試口服藥 雷杰納隆抗體療法降死亡率

全球應對新冠疫情之際，除疫苗外，口服藥物的研發也展開，美國藥廠輝瑞近日公開表示已開始對一款口服新冠肺炎藥物進行實驗。路透

輝瑞 (Pfizer)藥廠23日宣布，新冠肺炎口服藥物已進入測試階段，若證明安全有效將成為治療新冠肺炎病患的另一利器；雷傑納隆製藥(Regeneron)同日表示，單細胞繁殖抗體混合療法在大型臨床試驗中，大幅降低新冠病患住院和死亡機率。

美國22日單日新增確診在前一天下降後回升破5萬例，所幸兩周變化仍維持負8%的下降趨勢；多項指標顯示疫情 趨緩，但變種毒株病例漸增，專家警告仍有可能發生第四波疫情。

「口服藥將是另一場截然不同的競賽。」輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)說：「口服藥可以給門診病人使用，可開立處方箋並帶回家服用。」

輝瑞研究人員招募60名健康受試者，評估口服新冠藥的安全劑量，若有效將再擴大對新冠病患測試；輝瑞去年秋季即在靜脈治療的不同研究中，測試此藥物的安全性。

輝瑞的新冠口服藥屬於一種蛋白酶抑制劑，得以阻斷協助病毒複製的關鍵蛋白酶酵素；此二研究都以2003年的嚴重急性呼吸道症候群(SARS)病毒抗體藥為基礎研發，因為新冠與SARS病毒的蛋白酶相似。

此外，輝瑞也將根據新興基因技術，擴大疫苗 業務；博爾拉說，考量輝瑞在新冠疫苗的成就，輝瑞將以此為基礎，運用信使核糖核酸(mRNA)技術研發針對其他病原體的疫苗。

輝瑞將擴大技術研發部門，至少50人專責研究mRNA；輝瑞對於mRNA疫苗的野心凸顯新冠肺炎改變健康照護產業，人們愈發仰賴遠距醫療且希望處方藥能宅配。

輝瑞擴大疫苗業務也能降低藥廠對癌症藥物的依賴，並強化對抗其他疫苗藥廠的實力。市場研究公司Evaluat分析，全球疫苗銷售可能在2026年逾640億元。

在其他新冠療法方面，雷傑納隆製藥23日宣布，去年緊急治療前總統川普的新冠療法，綜合兩種抗體藥，去年9月起對4500人進行第三階段大型臨床試驗，如今證實有效降低高風險病患住院和死亡的機率。

這項試驗顯示，在病患出現症狀或確診十天內對症下藥，可降低病患住院的機率達70%。

約翰霍普金斯大學統計，截至23日，美國至少2992萬24人確診、已知54萬3798人死亡。

紐約時報數據顯示，22日新增確診5萬5641例，較前一日的3萬4236例增加，所幸兩周新增確診變化趨勢仍呈現負8%的緩和趨勢；病歿方面，22日650人死亡，兩周變化曲線走跌35%；當天有3萬8565人住院，兩周變化下降17%。

專家表示，前述指標加上疫苗接種快速普及有助緩和疫情，但傳染力強的變種毒株病例漸增，疾呼別鬆懈防疫，以免去年疫情反撲的情況重演，恐怕造就第四波疫情高峰。