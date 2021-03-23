中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫

即將接任印太司令的被提名人阿基里諾（John Aquilino）。圖攝於2016年。(Getty Images)

美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）曾評估，台灣是中共野心企圖之一，6年內恐面臨顯著威脅；對於中共併吞台灣的可能時間表，即將接任印太司令的被提名人阿基里諾（John Aquilino）23日表示，「這個問題比許多人理解的更加迫在眉睫。」

聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）詢問阿基里諾，解放軍攻台季節是否在仲春較佳，阿基里諾說，「是的，從海象周遭來看，這肯定是較佳的時機。」

美軍印太司令即將交接，前後任司令本月先後到聯邦參議院軍事委員會作證，都被問到北京 侵略台灣的可能情形。

在答覆柯頓詢問時，阿基里諾表示，北京將併吞台灣視為第一要務，在中國共產黨的復興存亡之際，台灣問題對中方來說至關重要；從軍事角度來看，台灣身在可能影響三分之二全球貿易的戰略要衝，這當然非常關鍵。

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阿基里諾說，萬一在台灣發生衝突，美國 與盟國、夥伴也會面臨風險。

若是中國併吞台灣，阿基里諾表示，這將構成兩個戰略性問題，首先，對世界貿易構成潛在威脅，其次，損害美國在日本、韓國和菲律賓等亞洲盟友心中的信譽。

若北京將台灣打造為軍事基地，部署戰機和船艦，阿基里諾說，北京影響力和可競爭範圍隨之擴大，威脅美國的盟友與夥伴；至於美國海軍在南海自由航行的任務，他說，美軍仍會持續執行，這肯定面臨更大風險。

戴維森9日向參議院軍事委員會表示，憂心中共正在加速其野心企圖，在2050年前取代美國的世界領導地位，「台灣也是中共野心企圖之一」，6年內恐面臨顯著威脅。

阿基里諾說，「我的觀點是，這問題比很多人理解的更迫在眉睫，我們必須立即行動，短期內急迫地建構如太平洋威懾倡議（Pacific Deterrence Initiative）在內的嚇阻能力。」

除了戴維森，前總統川普的白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）2日在軍事委員會作證提到，台灣是目前世界上引發大規模戰爭的最大衝突點，並推測在明年北京冬奧和中共第20次全國黨代表大會落幕後，台灣便可能陷入軍事衝突的最大風險當中。