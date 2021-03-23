美中阿拉斯加高層會談 為什麼解放軍也來了？

美中阿拉斯加高層會談18日在阿拉斯加州安克拉治市（Anchorage）登場。（美聯社）

消息人士透露，中國解放軍成員上周也參與了在美國 阿拉斯加州舉行的美中高層會談，並在各種國際安全問題上擔任重要的輔助性角色。

南華早報報導，一名解放軍消息人士說，軍方人員的參與顯示，北京 渴望將談判發展成戰略對話，並防止意外軍事衝突發生。此外，解放軍也就阿富汗、伊朗 、北韓及避免在台灣海峽和南海發生軍事衝突等議題，提供建議。

消息人士表示，「中國外交部在阿拉斯加會談中發揮主導作用，而軍委國際軍事合作辦公室也派官員提供協助」，「解放軍在阿富汗、伊朗和北韓等中美利益相交的地區起了作用」。

消息人士透露，「美國擔心中俄等強國會在美軍撤離後填補軍事和經濟真空，但北京對於取代美國在阿富汗和中東的角色沒興趣，這代表美中在此一領域上有合作空間」，「解放軍官員參加阿拉斯加會談的目的還在於表明解放軍渴望與美國軍方一同建立更好的關係」。

儘管美中代表在會談一開始時雙方砲火猛烈，但雙方表示，他們就涉及伊朗、北韓、阿富汗和氣候變遷等議題進行「非常坦率的對話」。

美國前國防部官員唐安竹（Drew Thompson）表示，北京可能希望藉著阿拉斯加峰會做「大內宣」，而美國則偏好把重點放在邊境戰略議題上。

解放軍消息人士說，隨著兩國軍方在東海和南海的活動漸增，中國代表團還提出恢復高層軍方對軍方交流的可能性，以避免發生意外的軍事衝突。