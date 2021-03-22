北京反制裁歐方 歐盟斥「使人遺憾和不能接受」

歐盟22日宣布就新疆問題制裁四名中國官員和和新疆生產建設兵團公安局。（路透）

歐盟 宣布就新疆 問題制裁四名中國 官員和和新疆生產建設兵團公安局。中國隨即公布反制措施，制裁十名歐洲議員和學者以及四個實體。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）3月22日批評中國的回應「不能接受」。

博雷利表示，歐盟的制裁尊重法治的最高標準。對於中國的反制措施，他認為，中國再一次對問題視而不見，沒有改變他們的政策和回應歐盟的正當憂慮，形容反制措施「使人遺憾和不能接受」。

博雷利指，中國的反制措施營造出新的氣氛，但強調，反制措施不會動搖歐盟的決定，將繼續捍衛人權和回應嚴重侵害人權和的行為，並形容歐盟和英美加的協調是「完美」。

荷蘭外交部同日就六六年民主黨（D-66）國會議員舍爾茨瑪（Sjoerd Sjoerdsma）被中國制裁傳召中國大使。發言人指，外交大臣（Stef Blok）將於歐盟外長會議結束之後再交代詳情。

舍爾茨瑪回應表示，只要中國仍然對維吾爾族進行種族滅絕，他就不會保持沉默。他認為，制裁證明中國易受外來壓力影響，期望歐洲的議員能夠借此發聲。

歐盟於當地時間3月22日正式發表聲明，就新疆人權問題制裁中國。數小時內，美國、英國、加拿大皆採取行動予以跟進。

歐盟制裁對象包括四名新疆自治區及新疆生產建設兵團的官員，以及新疆生產建設兵團公安局。制裁手段包括凍結該四人及兵團在歐盟的資產，對個人施以旅行禁令限制，且歐盟的個人和實體不得直接或間接地向其提供資金。

歐盟公布制裁措施後，美國對歐盟所制裁的四人中的兩人發起制裁，英國和加拿大的制裁對象則與歐盟一致。歐美英加如此行的理由大抵一致，皆指被制裁的個人和實體組織侵犯了新疆維吾爾族穆斯林人權。

中國大陸對歐盟8名議員、2名學者和4個組織進行了反制裁。制裁理由是「罔顧事實、顛倒黑白、干涉中國內政、公然違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中歐關係」。可以預估中方還會針對美、英、加有後續反制措施。