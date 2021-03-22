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布林肯稱「種族滅絕」 美聯合英加歐出手制裁新疆官員

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日宣布制裁新疆生產建設兵團政委王君正，和新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國。美聯社
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日宣布制裁新疆生產建設兵團政委王君正，和新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國。美聯社

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日宣布制裁新疆生產建設兵團政委王君正，和新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國；除了美國，英國、加拿大與歐盟也發布相關制裁，國務院表示，中國持續致力於新疆地區的種族滅絕和人權犯罪，美國呼籲中方停止壓迫維吾爾族，並釋放所有被拘留者。

美國制裁兩名現任中國官員，美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐盟22日宣布制裁4名中國官員和1個實體，除王君正和陳明國外，還包括前新疆政法委書記朱海侖、新疆維吾爾自治區黨委常委王明山，以及新疆生產建設兵團公安局，被制裁者將面臨限制簽證和凍結資產。

布林肯接任國務卿以來，多次表示同意前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）的判斷，相信新疆地區發生種族滅絕（genocide），不過國務院一直在檢視相關政策，並未決定下一步行動；22日為拜登政府首次對中國官員實施制裁。

美國白宮發言人莎奇（Jen Psaki ）在例行記者會被問及此事，她說，無論是布林肯在阿拉斯加與中方外交高層對談，或者美國總統拜登與中國國家主席習近平的通話，都提到新疆人權問題，相信中國很清楚，美國政府比起過去4年，和盟友的合作更為緊密；美國也會在與世界盟友和夥伴諮商下，評估接下來的行動。

布林肯透過聲明表示，這是為了回應發生在新疆地區對種族和宗教少數派的嚴重人權問題；正當國際譴責聲浪上漲，中國持續致力於新疆地區的種族滅絕和人權犯罪，美國重申呼籲中方終止對維吾爾族人的壓迫，包括所有在拘留營或拘留場所中，被任意拘留的人。

布林肯說，美國今日與英國、加拿大和歐盟的夥伴團結一致採取這項行動，這些國家也會制裁包括新疆地區在內的人權迫害者，這些行動展現了美國持續透過多邊合作，以促進人權和釐清中國政府與中國共產黨要為這些暴行負起責任。

布林肯表示，制裁是一項重要工具以防止有害行為者和促進究責。負責制裁行動的美國外國資產管制辦公室（OFAC）主任加奇（Andrea Gacki）表示，中國當局將持續因為發生在新疆的暴行面臨後果。

美國財政部表示，OFAC據此實施制裁，這2名新疆官員直接或間接擁有50%以上的任何實體以及所有財產與財產權益，不論在美國或由美國他人持有或控制，都將遭到凍結，並必須向OFAC報告。

美國 新疆 中國

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