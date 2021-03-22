不敢打？紐西蘭捐出AZ疫苗 南非賣掉庫存

塞爾維亞貝爾格勒一名男子21日接種AZ疫苗。儘管世界衛生組織和歐盟相繼替AZ疫苗背書，但民調顯示歐洲多國對AZ疫苗信任度大幅下滑。（美聯社）

華盛頓郵報報導，英國阿斯特捷利康藥廠（AZ）的新冠疫苗 標榜不求營利，每劑僅4美元，約是其他新冠疫苗的五分之一，加上只需一般冰箱溫度即可儲放，本應大受歡迎，卻因其他疫苗加速問世與本身失誤連連自陷窘境。

AZ去年11月發布疫苗臨床試驗結果，如果第一劑給予一半劑量，至少間隔一個月後，第二劑給予全劑量，保護率達九成，如果相隔一個月注射的兩劑都給予全劑量，保護率卻僅62%。研究人員過了一段長時間才對此提出解釋，卻令人困惑且自相矛盾。

接著發生AZ延遲交貨，歐盟 原以為本月底能拿到9千萬劑，卻只能拿到3千萬劑，後來AZ說，第二季也無法如期交貨。

後來歐洲傳出接種後引發血栓的案例，德國、法國與義大利等歐盟三大國相繼宣布暫停施打，重創歐洲民眾對AZ疫苗的信心。

早在去年春天，AZ疫苗研發團隊就大肆宣傳疫苗效力。紐約時報頭版文章宣稱，AZ疫苗「研發進度最快」，超越所有對手。牛津科學家莎拉．吉伯特在疫苗尚未進入臨床試驗階段時就說，對疫苗研發成功有八成把握。

費城維斯塔研究所科學家厄特爾指出，「從一開始牛津研發團隊就不停發新聞，吹噓一切是如何美好」，但在還沒確定疫苗安全有效時就夸夸其談，如今已成為一場「公關災難」。

雖然歐盟、英國衛生單位和世衛組織都認為AZ疫苗安全有效，但一些國家開始放棄買來的AZ疫苗。紐西蘭本月決定，國內疫苗接種只用輝瑞，其他廠牌的則捐給無法自行取得疫苗的國家。南非則賣掉AZ疫苗庫存，因為研究人員做出結論，AZ疫苗對於在南非發現的變種病毒引發的輕度到中度病例「保護力極低」。

美國 已核准三款疫苗，包括保護力約95%的兩劑型輝瑞、莫德納及保護力66%的單劑型嬌生疫苗。加州史克里普斯應用科學研究所所長托波爾說，「我看不出AZ疫苗在美國能有什麼角色」，不過他希望食品藥物管理署（FDA）批准AZ疫苗，以便美國把買來的AZ疫苗全捐給世衛疫苗全球取得機制COVAX，造福其他國家。