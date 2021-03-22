藥廠：美國確認 AZ疫苗不會提高罹患血栓風險

塞爾維亞貝爾格勒一名男子21日接種AZ疫苗。美聯社

英國阿斯特捷利康（AZ）藥廠22日宣布，美國 大規模最後一期臨床試驗顯示，AZ新冠疫苗 對所有年齡的接種者都有保護力，在預防出現症狀方面79%有效，在預防重症住院和病故方面100%有效，而且不會提高罹患血栓的風險。

路透報導，試驗結果有利於AZ疫苗在美國獲准。AZ疫苗在50多國獲准使用，但在美國遲未獲准。

AZ並表示，該藥廠專家確定AZ疫苗並無安全疑慮，包括部分歐洲國家指出的罹患罕見血栓問題。

美國的試驗涵蓋3萬多名受試者，其中三分之二至少接種一劑疫苗，其餘接種安慰劑。這項試驗的監督委員會確定，接種疫苗的2萬多名受試者罹患血栓的風險並未增加。本月稍早部分國家因為AZ疫苗可能引發血栓而暫停施打。

研究人員指出，AZ疫苗對所有年齡的接種者都有效，包括年長者。由於先前AZ疫苗臨床試驗缺乏年長受試者的資料，一些國家不建議年長者接種。

受試者中約兩成是65歲以上，約6成有糖尿病、嚴重肥胖、心臟病等健康問題，罹患新冠重症的風險較高。

AZ疫苗美國試驗共同主持人、羅徹斯特大學醫學院教授安．佛西說：「這次試驗再次確認先前的研究結果，第一次發現疫苗對65歲以上民眾的保護力不輸給其他年齡民眾，讓人興奮。」

並未參與AZ疫苗美國試驗的英國萊斯特大學病毒學家朱利安．唐指出，這是AZ疫苗的「好消息」，他說：「先前AZ疫苗在英國、巴西和南非進行的臨床試驗架構，變數多且不一致，外界認為這樣FDA 不可能批准使用，但現在美國依照自己的架構進行臨床試驗，確認疫苗有效。」

AZ將把美國試驗的初步結果提交給食品藥物管理署（FDA）。FDA顧問委員會將公開討論關於疫苗有效性的證據，最後由FDA決定是否批准緊急使用。

科學家一直在等待AZ疫苗美國試驗的結果，希望能釐清疫苗保護力多高的問題。