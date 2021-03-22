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中俄外長會面 籲美應停止霸凌、干涉內政、搞集團對抗

特派記者呂佳蓉／北京即時報導
中國國務委員兼外交部長王毅（右）與俄羅斯外長拉夫羅夫（左）。（中國外交部官網）
中國國務委員兼外交部長王毅（右）與俄羅斯外長拉夫羅夫（左）。（中國外交部官網）

美中高層會談結束後，中國國務委員兼外長王毅在廣西桂林與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤。雙方相互通報各自對美關係近況，並表示國際社會都認為美方應反思近年來其所做所為給全球和平及發展帶來的損害，停止單邊霸凌行徑，停止干涉他國內政，停止拉「小圈子」再搞集團對抗。

 

中國外交部網站消息，雙方首先就共同關心的國際和地區問題進行了戰略溝通，達成「廣泛共識」。雙方今日談及對美問題、伊朗核問題、阿富汗與緬甸等問題，除此之外還對聯合國改革、應對氣候變化、亞太形勢、敘利亞、蘇丹等熱點問題協調了立場。

 

明日雙方將繼續就雙邊關係和國際地區形勢舉行會談。

 

在對美問題上，兩國外長表示，國際社會都認為美方應反思近年來其所做所為給全球和平及發展帶來的損害，停止單邊霸凌行徑，停止干涉他國內政，停止拉「小圈子」再搞集團對抗。各國都應遵循「聯合國憲章」宗旨和原則，奉行真正的多邊主義，致力於國際關係民主化，接受並促進不同社會制度和發展道路國家和平共處、共同發展。

 

在伊朗核問題上，雙方認為美國應儘快無條件重返伊核問題全面協議並撤銷對伊單邊制裁，同時鼓勵伊朗重新全面履約，期待伊核問題全面協議繼續為防止核擴散發揮應有作用。雙方還提議設立地區安全對話平台，就解決地區各國安全關切形成新的共識。

 

在阿富汗問題上，雙方重視包括莫斯科進程在內的各種國際努力，希望所有涉阿對話機制相互補充，形成合力，真正體現「阿人所有、阿人主導」原則，抓住機遇，加快和平和解和重建進程。

 

在緬甸問題上，雙方對當前局勢演變深表憂慮，支持緬各黨各派在憲法和法律框架下找到政治解決目前危機的辦法，避免再次發生流血衝突，防止外部勢力乘機謀利，繼續推進緬民主轉型進程。

伊朗 緬甸 中國

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