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不當官時賺很大？拜登團隊「回鍋官員」財產暴增3到4倍

編譯洪毅／綜合21日電
拜登總統任用的前歐巴馬政府官員中，有些官員在過去幾年財富大幅增加，白宮發言人莎奇財產也增加十倍。(美聯社)
拜登總統任用的前歐巴馬政府官員中，有些官員在過去幾年財富大幅增加，白宮發言人莎奇財產也增加十倍。(美聯社)

拜登總統就任後，任命了一些前歐巴馬政府官員；據美國廣播公司新聞網(ABC News)整理公開的財產申報後發現，部分官員在離開政府的過去四年間財富大幅增加，甚至數倍有餘，也因此與數間大企業有了千絲萬縷的關係。

拜登團隊最富有的成員為白宮疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)，其財富達8930萬至4億4280萬元之間。

國內政策顧問萊斯(Susan Rice)的財富也增長快速，申報的財產達在3600萬至1億4900萬元之間，是2009年被歐巴馬任命為駐聯合國大使時的三至四倍；白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)申報的財產為440萬至1220萬元，也是2009年的三倍。

不過最驚人的是白宮經濟顧問狄斯(Brian Deese)：2015年他就任白宮行政管理和預算局副局長(OMB)前夕，申報的財產僅8萬1000至21萬5000元之間，但現在，狄斯申報了200萬至720萬元的財產；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)財產約150萬元，也至少是2009年的十倍。

這些官員的財產來源，包含股票、房產、演說或著作收入等，部分有著更深一層的關係，如齊安茲擁有投資公司Cranemere，也是臉書(Facebook)董事會成員，擁有價值100萬元的股份；萊斯則是網飛(Netflix)董事會成員，擁有可觀的股票選擇權。

莎奇的財產申報則顯示，莎奇為有線電視頻道(CNN)撰稿，也是諮詢商WestExec的顧問，收過Lyft等數間公司5000元的諮詢費，以及來自齊安茲、等值的「通信諮詢費」，此款項細節不詳；WestExec由現任國務卿布林肯(Antony Blinken)於2017年成立，一些歐巴馬時期的官員在此供職。

白宮副幕僚長狄倫(Jen O'Malley Dillon)也因是市場代理商Precision Strategies創始合夥人，而收過來自奇異(General Electric)和Lyft等機構客戶的諮詢費；狄倫申報的財產在220萬至470萬元之間。

基於道德方面要求，高級官員應剝離與私人機構的利益往來關係，或須迴避可能牽涉到其私人財產方面的事務；據ABC News報導，申報文件顯示，部分官員已採取行動，如脫手股票等財產，但目前尚不清楚這些官員是否已徹底與有往來的機構畫清界線，防止利益衝突。

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