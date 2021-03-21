日媒：台海萬一發生軍事衝突 美日防長同意密切合作

日本防衛大臣岸信夫（右）與美國國防部長奧斯丁（左）16日在東京面對面會談。（歐新社）

日本 共同社22日報導，多名日本政府消息人士透露，日本防衛大臣與美國 國防部長16日在面對面會談時同意，一旦台灣 與中國發生軍事衝突，日美將密切合作。

日本一向避免就台海衝突的可能性發表意見。共同社說，日本一貫立場是希望台海兩岸「用對話和平解決爭端」，這次把台海衝突作為議題實屬罕見。

美國國務卿布林肯與國防部長奧斯丁16日在東京與日本外務大臣茂木敏充和防衛大臣岸信夫舉行二加二會談，會後發表共同文件。對於北京快速強化軍備導致地區軍事失衡，日美在會談中展現危機意識。共同文件並未提及兩岸衝突，僅強調「台灣海峽和平與穩定的重要性」。

不過，在二加二會談前的防長會議中，奧斯丁主動提出台海兩岸衝突議題，但美方在會議中並未說明具體應對措施。

岸信夫在會談中提及，最近飛越台海中線的中國軍機驟增，美日雙方一致認為，如果局勢更緊張，可能爆發武力衝突。岸信夫指出，日本地理位置靠近台海，一旦當地發生衝突，日本的和平穩定和日本公民安全將受到很大影響，有必要研究自衛隊能為前往支援台灣的美軍提供何種協助。

日本政府內部認為，如果坐視不管，台海衝突恐將演變為對日直接武力攻擊。日本正在研究，台海危機時日本派遣自衛隊保護美國軍艦和軍機的可能性。

路透報導，對日美將合作應對台海衝突消息，美國駐日大使館未回應，日本防衛省代表則聯絡不上。

日美二加二會談共同文件對北京在印太地區的威嚇和破壞穩定行為表達反對，認為不符合現有國際秩序，造成「政治、經濟、軍事和科技的挑戰」。

日本外相茂木敏充17日接受電視台訪問時說，對於日美在安保問題方面的合作，「日本有必要展示超越以往的存在感」。他認為，日本不等美方提出要求積極分擔職責的姿態很重要。