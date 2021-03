「我們不是病毒」為所有亞裔發聲 全美多城上街

喬州反亞裔慘案促使很多亞裔女性站出來分享個人遭到性騒的經歷。圖為一位一年輕亞裔女性 20日在亞特蘭大參加反歧視亞裔的大示威。(Getty Images)

奪走八條性命,其中六人為亞裔 的亞特蘭大三家按摩店槍擊 案再次讓亞裔民眾覺醒;20日在亞城喬治亞州議會前,民眾聚集發起「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)遊行,全美各大城都有亞裔民眾走上街頭高呼「我們不是病毒」,維護亞裔民全,也有人至亞城槍擊現場獻花哀悼。

喬治亞州議會外聚集數百位民眾,現身力挺亞裔社群,人群帶著口罩手持美國國旗,也有人舉著「我們不是病毒」(We are not the virus)、「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)等標語;同日在紐約、休士頓等地,也都有人走上街頭,為全美亞裔發聲。

亞城市民李心瑞(Xinrui Li,姓名皆音譯)則是到了發生槍擊案的其中一間按摩店外,擺放了花束為受難者哀悼。她說發生槍擊案後,讓身為亞裔移民後代的她更加害怕。她說:「現在我真的很沒安全感,之前在街上就有人上前問我說『你來這裡幹嘛?』槍擊案後我感到非常害怕。」

在紐約市 的聯合廣場、舊金山華埠和芝加哥羅根廣場伊利諾百年紀念碑(Centennial Monument in Logan Square)也都聚集了聲援亞裔的支持者,紐約下城富利廣場(Foley Square)則有不少人為受害者點起蠟燭。

紐約市時報廣場上20日反歧視亞裔的示威抗議,英文標語是「仇恨有如病毒」。(Getty Images)

潘提摩西(Timothy Phan)甚至駕車八小時,遠從佛羅里達州聖露西港來到亞城參加遊行。他說:「在遇害的女子身上,我彷彿看見我的家人。在國內我經常有一種疏離感,感覺不屬於社會上的一分子。」

另一名參加遊行的亞裔民眾韓頌希(Sunghee Han,音譯)表示:「我希望全世界與美國人民,看到我們挺身而出。」

喬州兩位民主黨籍新科參議員奧薩夫(Jon Ossoff)與沃諾克(Raphael Warnock),也都來到現場聲援亞裔民眾。奧薩夫說:「我們堅強地站在一起,譴責仇恨與謀殺。喬治亞是充滿愛與同理心的地方,更是喬州與美國的最引以為傲的精神,而不是仇恨犯罪、種族歧視,殺戮與找人頂罪。我們要一同建立一個人民不必因自己身分或家鄉,而感到害怕的州和國家。」