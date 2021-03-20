「我們不是病毒」為所有亞裔發聲 全美多城上街

喬州反亞裔慘案促使很多亞裔女性站出來分享個人遭到性騒的經歷。圖為一位一年輕亞裔女性 20日在亞特蘭大參加反歧視亞裔的大示威。(Getty Images)

奪走八條性命，其中六人為亞裔 的亞特蘭大三家按摩店槍擊 案再次讓亞裔民眾覺醒；20日在亞城喬治亞州議會前，民眾聚集發起「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)遊行，全美各大城都有亞裔民眾走上街頭高呼「我們不是病毒」，維護亞裔民全，也有人至亞城槍擊現場獻花哀悼。

喬治亞州議會外聚集數百位民眾，現身力挺亞裔社群，人群帶著口罩手持美國國旗，也有人舉著「我們不是病毒」(We are not the virus)、「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)等標語；同日在紐約、休士頓等地，也都有人走上街頭，為全美亞裔發聲。

喬州反亞裔慘案促使很多亞裔女性站出來分享個人遭到性騒的經歷。圖為一位一年輕亞裔女性 20日在亞特蘭大參加反歧視亞裔的大示威。(Getty Images)

亞城市民李心瑞(Xinrui Li，姓名皆音譯)則是到了發生槍擊案的其中一間按摩店外，擺放了花束為受難者哀悼。她說發生槍擊案後，讓身為亞裔移民後代的她更加害怕。她說：「現在我真的很沒安全感，之前在街上就有人上前問我說『你來這裡幹嘛？』槍擊案後我感到非常害怕。」

在紐約市 的聯合廣場、舊金山華埠和芝加哥羅根廣場伊利諾百年紀念碑(Centennial Monument in Logan Square)也都聚集了聲援亞裔的支持者，紐約下城富利廣場(Foley Square)則有不少人為受害者點起蠟燭。

紐約市時報廣場上20日反歧視亞裔的示威抗議，英文標語是「仇恨有如病毒」。(Getty Images)

潘提摩西(Timothy Phan)甚至駕車八小時，遠從佛羅里達州聖露西港來到亞城參加遊行。他說：「在遇害的女子身上，我彷彿看見我的家人。在國內我經常有一種疏離感，感覺不屬於社會上的一分子。」

另一名參加遊行的亞裔民眾韓頌希(Sunghee Han，音譯)表示：「我希望全世界與美國人民，看到我們挺身而出。」

喬州兩位民主黨籍新科參議員奧薩夫(Jon Ossoff)與沃諾克(Raphael Warnock)，也都來到現場聲援亞裔民眾。奧薩夫說：「我們堅強地站在一起，譴責仇恨與謀殺。喬治亞是充滿愛與同理心的地方，更是喬州與美國的最引以為傲的精神，而不是仇恨犯罪、種族歧視，殺戮與找人頂罪。我們要一同建立一個人民不必因自己身分或家鄉，而感到害怕的州和國家。」