78歲拜登3連摔 主流媒體未提

拜登19日在馬里蘭州安德魯斯空軍基地準備登上「空軍一號」專機時跌了三跤。圖／截圖自ABC影片

總統拜登 19日上午在馬里蘭州安德魯斯空軍基地登上空軍一號專機時，在登機梯上跌了三跤，一度膝蓋著地，最後他快快站起、緊扶欄杆到達機門口，並轉身向眾人行舉手禮致意。白宮 後來強調，一切都是因為「風太大、總統百分之百沒事」，但這起意外再度激起有關拜登健康和執政能力的議論。

拜登此行前往喬治亞州首府亞特蘭大與當地亞裔見面。拜登小跑步登機，在樓梯上絆倒，以右手抓住扶手迅速爬起後，接著又絆倒兩次，第三次雙膝著地，最後他爬起身來，順利走到機門口轉身敬禮後，進入機艙。

(影音來源：Guardians News YouTube頻道)

拜登登機後，白宮副發言人尚皮耶立即說，拜登「百分之百沒事」，正在機上準備亞特蘭大之旅，還說「外面風很大，大到我差點也在上台階時跌倒」。媒體報導，拜登登機時，安德魯斯空軍基地陣風風速每小時30公里。

現年78歲的拜登是美國史上年齡最大的在任總統。雷根當選總統時69歲，卸任時77歲。川普 當選總統時70歲，今年初卸任時74歲。

拜登19日在馬里蘭州安德魯斯空軍基地準備登上「空軍一號」專機時跌了三跤，他到達機門口時，轉身行舉手禮致意。圖／截圖自ABC影片

拜登健康問題長期受質疑。他經常說錯人名和頭銜，他18日誤稱副總統賀錦麗為總統；去年12月，他與愛犬「少校」玩耍不慎跌倒，右腳輕微骨裂，須穿一陣子護靴。

英國每日郵報發現，被認為立場偏左的美國主流媒體網站首頁，包括MSNBC、CBS新聞、紐約時報、華盛頓郵報與洛杉磯時報等均未提及此事。

共和黨人批評，媒體對拜登摔跤輕描淡寫，正是主流媒體連續砲轟川普四年後「善待拜登」的又一例證。川普長子小唐納就在推特諷刺：「我還記得川普握個扶手就被猛轟，但我保證拜登反覆跌倒的樣子看起來非常健康。」

白宮和拜登陣營經常淡化外界對拜登健康的擔憂。拜登曾在2019年12月公布醫療紀錄，顯示他心律不整和高膽固醇，但報告描述當時77歲的他「健康有活力」。