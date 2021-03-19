語言障礙、移民身分、怕被報復 亞裔遇襲 習慣吞忍了事

亞特蘭大按摩院槍擊案死者譚小潔的好友Ashley Zhang，19日到案發現場獻花致祭。(路透)

亞特蘭大 市按摩院槍擊案，以及在此之前多起亞裔 遭攻擊兇案，但凶手鮮少以仇恨罪名遭逮捕或起訴；警方表示，針對亞裔的種族仇恨罪名欠缺明確定義，不像對非裔、猶太裔的絞刑索或納粹反萬字之流符號，很難判定兇嫌攻擊亞裔的動機。

「紐約時報」報導，今年2月有天晚間酷冷，一名華裔男子走路回紐約市曼哈頓區附近的自宅，有個陌生人突然冒出來，用刀刺其背部。

對很多亞裔來說，那起捅刀案件駭人至極，但不意外，這只是新冠疫情期間，最新一起針對亞裔的暴力事件。

但檢方表示，23歲的男性兇嫌來自葉門，攻擊前未發一語，故欠缺證據證明是出於種族仇恨而行凶，最後以蓄意謀殺起訴。

檢方說法令紐約市亞裔領袖譁然，很多人來到曼哈頓區地檢署外抗議，要求以仇恨罪嫌起訴那起凶案；他們表示，大多起亞裔遭種族仇恨攻擊案，檢警調卻忽視其動機，實在看不下去。

紐約社區活躍人士李宗保表示，這些犯案並非偶然，應該說出其實質。

曼哈頓地檢處外的抗議，反映出亞裔遭暴力襲擊案件大增；每發生新一起攻擊案，亞裔便覺得更沒安全感；很多案件沒兇嫌被捕，或者沒以仇恨罪名起訴，以至於要取得可靠數據，了解亞裔遭鎖定到什麼程度，十分困難。

16日晚間發生在亞特蘭大市的槍擊案及最近發生的兇案，曝露出要證明行兇動機出自種族仇恨實在不易；犯案是湊巧殃及亞裔嗎？抑或存心找亞裔下手，但沒說出口，故無法當做呈堂證供？

專家表示，反亞裔並沒有眾所公認的符號，因此要證明出自種族動機而犯案特別困難；匹茲堡大學法學教授王璐英(Lu-in Wang，英譯)指出，反黑人、反閃族及反同性戀都有公認的原型，經常較容易指認，但反亞裔並沒有；揆諸歷史，全美很多亞裔被害人都是小生意店主，遭人搶劫，要辨認行兇動機愈發錯綜複雜。

去年紐約市攻擊案因仇恨亞裔罪名起訴的，一般牽涉到把新冠疫情的蔓延諉罪給亞裔，例如前總統川普把疫病稱為「中國病毒」及「功夫病毒」。

紐約市警局亞裔仇恨犯罪專案小組組長盧曉士(Stewart Loo)受訪表示，因為語言障礙，或擔心自己移民狀態受盤詰，很多亞裔都不願報案，不少人還擔心兇嫌報復，總之就是不想惹麻煩。