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白宮批中：誇張的外交表演 通常針對國內聽眾

中央社／華盛頓19日專電
美中首輪會談前，簡短開場白演變成超過1小時、雙方在鏡頭前脣槍舌劍的罕見場面。(美聯社)
美中首輪會談前，簡短開場白演變成超過1小時、雙方在鏡頭前脣槍舌劍的罕見場面。(美聯社)

白宮副新聞秘書尚皮耶今天談到美中高層昨天的言詞交鋒時表示，了解誇張的外交演說常是針對國內聽眾，不會因此停止與中國進行對話。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨天在阿拉斯加州安克拉治市（Anchorage）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和中國外交部長王毅展開2天3輪的會談。這是拜登（Joe Biden）上任後，美中高層首次舉行面對面會談。

首輪會談前，原本該是禮貌性的公開、簡短開場白，卻演變成超過1小時、雙方在鏡頭前脣槍舌劍的罕見場面。

尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在空軍一號上被媒體問到此事時表示，美方代表團前往安克拉治市意在闡明與北京往來的原則、利益與價值觀，「知道誇大的外交演講通常是針對國內聽眾，這是他們希望傳達給國內聽眾的訊息」，但美國代表團仍會繼續議程。

美中第3輪也是最後一輪會談今天上午如期進行，尚皮耶表示，會利用剩餘時間私下向中方官員傳遞和在公共場合一樣的訊息。她也引用蘇利文昨天在首輪會談開始前的談話指出，美方「不尋求衝突，但歡迎激烈競爭，我們將會一直力挺我方原則、我國人民，以及我國的盟友。」

尚皮耶並表示，不會讓另一方的戲劇性行為「停止我們在阿拉斯加所做的事，亦即闡明我們的原則與期望，並與中國進行艱難且早期的對話」。她坦言，過程艱辛並不容易，但美方準備與中國進行坦率交談。

布林肯昨天在首輪會談時，羅列美方對中方的不滿，包括網攻、打壓新疆、香港與台灣，稱這些行為「威脅到維持全球穩定的法治基礎」。

楊潔篪隨後以長達16分鐘的聲明回擊表示，美國才應檢討自己的種族問題，停止向全球吹捧美國民主，「美國既不能代表國際輿論，也不能代表西方」，還譏美國才是真正的「網攻冠軍」。

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