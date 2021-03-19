美中嗆辣過招 少了禮儀多了火藥

美中阿拉斯加會談上，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（左三）表示，新疆、香港和台灣全屬中國不可分割的領土，中方堅決反對美國干預中國內政行徑。Getty Images

對於美中阿拉斯加首日會談的評價，新加坡國際事務研究所資深研究員胡逸山在接受美國 之音採訪時表示，各界原本期待兩國能坐下來，在公開的場合，「禮貌地」表述各自的立場並互相探探底。但看到兩國激烈的交鋒，讓他覺得，某種程度上，拜登 政府似乎比川普時期大張旗鼓抗中姿態，還要激烈。

然而，胡逸山說，這也可能只是「先兵後禮」，因為人權一向是民主黨內左派所關注的面向，拜登政府本來就必須有所回應。

取自ABC臉書

楊潔篪開場白變成十幾分鐘獨白，固然有違外交禮節；美國國務院在雙邊會談前夕公布新一輪的制裁中港官員名單，形同公開打臉北京。照王毅 的說法，也非待客之道。

南京大學南海協同創新研究中心主任朱鋒在接受美國之音採訪時表示，阿拉斯加會談首日的氣氛火藥味十足，係因外交是內政的延伸。他分析，美國總統拜登上台後，兩國的第一次正式官方會晤就受制於雙方背後的內政爭議，也就是，兩國政府所展現的強硬姿態都要對國內的老百姓交代。

「外交政策」期刊指出，楊潔篪和王毅都有不能示弱壓力，否則回國後會被批「賣國」。抗中是美國兩黨高度共識，拜登政府也不可能在第一次高層接觸就擺出多友好的姿態。

美方舉手留人 中方看表握拳

【記者張加／台北報導】美中高層官員會談登場，各界會前對達成實質進展與具體成果的期待低，但這場外交秀戲劇化的程度，超乎外界預期；美中高層官員之間如此坦率、公開互嗆，頗令人意外。兩國未來關係與互動方式，如何重置更令各方關注。

會談的幾個場面，也讓人印象深刻。一般來說，美中高層會談開場，會短暫開放媒體入場拍攝，雙方官員依序發表事先擬好的簡短致詞稿後，會請媒體出場。但這次中方官員一講完，布林肯、蘇利文、坎伯幾乎同時舉手，示意媒體留下來，因為美方要立即回應中方與眾不同的開場白。

雖然多數官員戴著口罩，很難看清楚其表情，仍能看見一些不尋常的肢體動作，中方發言時，坎伯時常抓頭、眼睛看向天花板，顯得有些不耐。美方發言時，王毅低頭、閉眼、摸口罩、看手表；至於楊潔篪，講到激動處，氣有點喘，還可見他緊握拳。